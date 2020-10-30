受到美國總統大選不確定性與全球新冠肺炎確診案例攀升拖累，韓國30日股匯雙跌，股市創7個月最大月線跌幅，但韓元月線則寫下2019年6月以來最大升幅。指標Kospi指數30日收盤大跌2.56％，報2,267.15點。周線挫低3.97％，全月下滑2.61％，寫下3月以來最大月線跌幅。另一方面，韓元兌美元終場收低0.33％，報1,135.1韓元兌1美元。韓元周線下滑0.19％，但全月勁升3.03％。

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