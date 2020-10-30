韓股月線下滑2.61％ 創7個月最大跌幅 22:072020/10/30 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到美國總統大選不確定性與全球新冠肺炎確診案例攀升拖累，韓國30日股匯雙跌，股市創7個月最大月線跌幅，但韓元月線則寫下2019年6月以來最大升幅。指標Kospi指數30日收盤大跌2.56％，報2,267.15點。周線挫低3.97％，全月下滑2.61％，寫下3月以來最大月線跌幅。另一方面，韓元兌美元終場收低0.33％，報1,135.1韓元兌1美元。韓元周線下滑0.19％，但全月勁升3.03％。 (工商 ) #月線 #韓元 #寫下 #來最大 #周線 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 三星示警 本季獲利將衰退 04:102020/10/30 財經要聞 《日股》日股收黑 創3個月來最大單周跌幅 15:232020/10/30 財經 《國際金融》科技股走軟 歐股周線恐大幅下滑 17:392020/10/30 財經 美國選前、市場觀望 台股早盤小跌 09:222020/10/30 財經 《韓股》韓股收跌2.56％ 本周下挫近4％ 15:572020/10/30 財經 熱門股－申豐 量價得宜震盪走高 04:102020/10/30 證券．權證 面板雙雄Q3虧轉盈 家族逆轉勝 04:102020/10/30 證券．權證 《台北股市》不確定性催化觀望氣氛 台股周線翻黑 16:482020/10/30 財經 《晨間解盤》Q3季報出爐 留意基本面(日盛投顧提供) 08:312020/10/30 財經 《盤後解析》台股倒地 周線收黑 14:322020/10/30 財經 財經熱門新聞 台積電殺完沒？專家爆400必破 撿槍買點太驚嚇 - 財經 斷貨後！華為手機「驚見逃生門」 晶片一哥有救了 - 財經 想買台積電小心！下300股變300張 違約交割2大補救曝光 - 財經 美大選「終局已定」？張忠謀親吐8字真言 - 財經 散戶驚嚇！台積電又殺了 大咖狠倒貨原因曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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