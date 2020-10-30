台北國際旅展今（30）日熱鬧登場，劍湖山（5701）世界主題樂園及劍湖山渡假大飯店在台北國際旅展期間（10/30～11/2），祭出2人成行，原價約1.5萬元的劍湖山渡假大飯店高級客房加蔚藍西餐廳早餐、晚餐及劍湖山主題樂園門票，現場優惠價4,888元、下殺3折；主題樂園第二張門票1元（第一張門票899元）平均每張450元、下殺5折！預期在國旅潮帶動下，劍湖山台北旅展可望創造銷售佳績。

不僅如此，劍湖山世界與大同醬油、朝露魚舖、丸莊醬油、源順芝麻、興隆毛巾、福祿壽觀光酒廠、台灣鯛生態創意園區、塔吉特千層蛋糕、雅聞峇里海岸、良作工場等10家雲林縣知名觀光工廠攜手合作，自今年11/3至明年1/31期間，憑劍湖山渡假大飯店消費發票，至上述10家觀光工廠，可享免費入場或5折至85折優惠。

劍湖山世界表示，在11/3至2021年1/31活動期間，憑上述10家觀光工廠消費發票入住劍湖山渡假大飯店，可享「2020台北國際旅展」的優惠方案，除了上述一泊二食加門票方案，還包括平日二人入住，一泊一食每房3,200元、下殺3折；平日二人入住，一泊二食（住宿加蔚藍西餐廳自助早餐、自助晚餐）每房3,999元，同樣下殺3折。

另外，劍湖山世界11/1至11/30響應「2020台灣咖啡節」，率先推出主題樂園喝咖啡享優惠促銷活動，11月份活動期間入園，成人現場購票限省200元，再加贈古坑咖啡1杯；在園區可享喝咖啡第二杯0元優惠。

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