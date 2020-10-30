雲林縣一對狠心夫妻2013年因為長子沒有刷牙，喝醉酒的父親竟拿木棍毆打致無法行走，長子躺在地上5至7天無人照顧，最終因虛弱致死；此外，母親還說夫妻倆共生下6名孩子，除長子死亡外，次子、次女也接著猝死，台南高分院更一審將李男判處9年有期徒刑，妻子陳姓女子被判7年6月。

該夫妻2006年結婚後生下長子，同年離婚後兩人仍同居，並生下次男、次女，經濟來源全由女方負擔，男方整日在家打電動，很少時間照顧孩子；2013年9月男方因為不滿長子沒刷牙，酒醉之下拿木棍毆打腿部至無法行走，之後放任兒子在地上躺了5到7天不照顧，長子最後虛弱死亡，由男子裝入塑膠袋內棄屍。

男方2016年因案入獄後，雲林縣社會局準備將孩子安置時，才發現長子已過世，而據女方表示，兩人一共生下6個孩子，但家中目前僅3位小孩，追查之下才發現除了長子外，次子因不明原因身亡，棄屍在桃園龜山山區，次女2009年猝死，則是埋在李家祖厝的空地中，而沒報戶口的另外2名子女，則是冒充次子與次女的身分。

對此，雲林地方法院依傷害致死、遺體棄屍罪，判處男方14年、女方9年。但台南高分院認為沒有尋獲到長子遺體，無法證明確切死因，最後依造成年人共同故意對兒童犯遺棄致死罪，判處男方9年、女方7年6月有期徒刑，全案已定讞。

(中時新聞網)