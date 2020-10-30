同婚遊行明天登場，行政院長蘇貞昌在臉書發文，回憶2019年，推動同婚立法，即使同時被兩群人罵，仍然要堅守價值、調和對立，他說，包容不同，台灣才會更進步。

蘇揆在臉書細數同運10年，說能團結這個國家的力量，愛最大。2010年，他表態要參與同志遊行，民間團體考量我是政治人物而拒絕。

2013年，他當面對宗教界的朋友說「支持同婚入法」，幾個多年好友無法諒解而有所批評。

2018年，他換上了彩虹大頭貼，許多網友認為他只是為了選票。2019年，他再任行政院長，與勇敢的黨籍立委們一起成功推動同婚立法。

即使同時被兩群人罵，仍然要堅守價值、調和對立，這是做實事的政治人物該擔的責任。

蘇揆說，同婚專法已施行超過一年，爸爸還是叫爸爸、媽媽還是叫媽媽，家庭價值沒有消失、台灣還是很有福氣。在蔓延全球的疫情中，需要更多無私的愛來團結彼此、包容不同，台灣才會更進步。

(中時 )