第21屆國家文藝獎30日舉行贈獎典禮，典禮以「藝術向藝術致敬」為主軸，邀請中生代、新生代藝術家創作7段演出，向7名得獎者致敬。黃珮華以《秋·華》演出向建築類國家文藝獎得主王秋華致敬。（鄧博仁攝）

第21屆國家文藝獎30日舉行贈獎典禮，典禮以「藝術向藝術致敬」為主軸，邀請中生代、新生代藝術家創作7段演出，向7名得獎者致敬。野孩子劇團以《草蜢弄雞公》演出向音樂類國家文藝獎得主陳中申致敬。（鄧博仁攝）

第21屆國家文藝獎30日舉行贈獎典禮，典禮以「藝術向藝術致敬」為主軸，邀請中生代、新生代藝術家創作7段演出，向7名得獎者致敬。姚坤君以《歸根》演出向文學類國家文藝獎得主黃娟致敬。（鄧博仁攝）

第21屆國家文藝獎30日舉行贈獎典禮，典禮以「藝術向藝術致敬」為主軸，邀請中生代、新生代藝術家創作7段演出，向7名得獎者致敬。布拉瑞揚舞團全體舞者，透過反覆的吟唱與舞蹈，象徵「不放棄的頑固意志」，向獲獎的紀錄片導演柯金源致意。（鄧博仁攝）

第21屆國家文藝獎30日舉行贈獎典禮，典禮以「藝術向藝術致敬」為主軸，邀請中生代、新生代藝術家創作7段演出，向7名得獎者致敬。藝術家瓦旦塢瑪（圖）以「哈姆雷特機器詮釋學」為主題演出，向獲獎的劇場工作者王墨林致意。（鄧博仁攝）

「沒有你們，我一定不能做到現在的我」，第21屆國家舞蹈類文藝獎得主古名伸從她的啟蒙老師手中接到講座時，兩人踏著舞步相擁而泣，並說了這段話，她總透過教學，不段的反省，總不段地精進拿出最好的傳承給自己的學生。

第21屆國家文藝獎以「藝術向藝術致敬」為主軸，邀請中生代、新生代藝術家創作7段演出，向7名得獎者致敬。這是溫馨的時刻，也是榮耀的時刻。

本屆國家文藝獎得主分別為小說家黃娟、藝術家莊普、音樂家陳中申、舞蹈家古名伸、劇場創作者王墨林、建築師王秋華及紀錄片導演柯金源等人獲獎。

(中時 )