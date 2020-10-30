國家文藝獎 以藝術向藝術致敬 22:122020/10/30 中時 鄧博仁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 第21屆國家文藝獎30日舉行贈獎典禮，舞蹈類得主古名伸（左）踏著舞步相擁而泣，長期推動接觸即興的舞蹈家古名伸，自啟蒙老師也是第9屆國家文藝獎得主林麗珍（右）手中接過獎座。古名伸認為舞蹈堪稱台灣奇蹟之一，在台灣卻沒有產業做後盾，希望政府單位成立國家級舞團，讓舞蹈不再是國內藝術弱勢。（鄧博仁攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 第21屆國家文藝獎30日舉行贈獎典禮，典禮以「藝術向藝術致敬」為主軸，邀請中生代、新生代藝術家創作7段演出，向7名得獎者致敬。黃珮華以《秋·華》演出向建築類國家文藝獎得主王秋華致敬。（鄧博仁攝） 第21屆國家文藝獎30日舉行贈獎典禮，典禮以「藝術向藝術致敬」為主軸，邀請中生代、新生代藝術家創作7段演出，向7名得獎者致敬。野孩子劇團以《草蜢弄雞公》演出向音樂類國家文藝獎得主陳中申致敬。（鄧博仁攝） 第21屆國家文藝獎30日舉行贈獎典禮，典禮以「藝術向藝術致敬」為主軸，邀請中生代、新生代藝術家創作7段演出，向7名得獎者致敬。姚坤君以《歸根》演出向文學類國家文藝獎得主黃娟致敬。（鄧博仁攝） 第21屆國家文藝獎30日舉行贈獎典禮，典禮以「藝術向藝術致敬」為主軸，邀請中生代、新生代藝術家創作7段演出，向7名得獎者致敬。布拉瑞揚舞團全體舞者，透過反覆的吟唱與舞蹈，象徵「不放棄的頑固意志」，向獲獎的紀錄片導演柯金源致意。（鄧博仁攝） 第21屆國家文藝獎30日舉行贈獎典禮，典禮以「藝術向藝術致敬」為主軸，邀請中生代、新生代藝術家創作7段演出，向7名得獎者致敬。藝術家瓦旦塢瑪（圖）以「哈姆雷特機器詮釋學」為主題演出，向獲獎的劇場工作者王墨林致意。（鄧博仁攝） 「沒有你們，我一定不能做到現在的我」，第21屆國家舞蹈類文藝獎得主古名伸從她的啟蒙老師手中接到講座時，兩人踏著舞步相擁而泣，並說了這段話，她總透過教學，不段的反省，總不段地精進拿出最好的傳承給自己的學生。 第21屆國家文藝獎以「藝術向藝術致敬」為主軸，邀請中生代、新生代藝術家創作7段演出，向7名得獎者致敬。這是溫馨的時刻，也是榮耀的時刻。 本屆國家文藝獎得主分別為小說家黃娟、藝術家莊普、音樂家陳中申、舞蹈家古名伸、劇場創作者王墨林、建築師王秋華及紀錄片導演柯金源等人獲獎。 (中時 ) #藝術 #國家 #文藝獎 #國家文藝獎 #古名伸 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 伊雲谷培育國家級雲端選手 明年遠征上海 12:382020/10/30 科技 系統更新 兩廳院雲端搶票不卡卡 04:102020/10/30 藝文副刊 致敬榮民 國民黨辦「榮民之夜」音樂會 21:042020/10/30 政治 家家、歐開合唱團飆唱阿卡貝拉訴說歸鄉心情超感人 03:362020/10/30 娛樂 寫異鄉送行者 武豔秋獲移民工文學獎首獎 16:352020/10/30 生活 中國國際燈具設計大賽 34件獲獎 04:102020/10/30 兩岸新聞 肯定分享藝術美好 中信獲頒文化部公共藝術獎 04:102020/10/30 金融．稅務 永樂商圈活絡計畫啟動 藝術彩繪文創市集打響特色 19:512020/10/30 寶島 華梵大學30周年 7大學攜手成立「文山聯盟」 19:382020/10/30 生活 施工團隊出爐 桃美館2024年完工 04:102020/10/30 地方新聞 生活熱門新聞 台南米糕名店花30秒裝一碗 影片曝光網罵根本裝忙：再好吃也不去 - 生活 影／萊豬進口邱議瑩嗆「那不要吃啊」當下嘴臉曝光 網：拳頭都硬了 - 生活 扯爆！男向友人借Nissan 車開46K才驚覺是Toyota - 生活 30小時變強颱 我的老「天鵝」！鄭明典曝超清晰颱風眼 - 生活 雙颱接力！第20號颱「閃電」生成 關鍵路徑曝：下周恐來台 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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