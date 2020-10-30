臉書與推特雙雙於28日公布第三季業績，兩家公司皆呈報兩位數的營收成長，不過用戶成長則相形失色。

臉書第三季美國與加拿大核心市場每日活躍用戶數降至1.96億人，低於第二季的1.98億人。臉書表示，新冠肺炎疫情帶動第二季北美用戶躥升，但用戶數增加有減緩之勢，預估第四季美加用戶數可能持平或是下滑。

臉書第三季歐洲每日活躍用戶數亦持平，約在3.05億人。

第三季臉書的每月活躍用戶數達27.4億人，較一年前同期增加12％，並超越分析師預估的27億人。

若是計入臉書旗下所有應用程式，包括Instagram、Messenger與WhatsApp，總用戶數達32.1億人，年增14％。

至於推特，第三季每日活躍用戶數較前季增加100萬人，至1.87億人，寫下該公司於2017年底開始公布此項數據以來最低增量，亦遜於市場預估的1.95億人。

推特指出，疫情爆發初期使用者大量湧進推特平台，以掌握全球消息。第二季推特的每日活躍用戶數較首季激增2,000萬人。

在財報方面，臉書第三季營收勁揚22％，至214.7億美元，超越市場預期。該公司預估第四季營收成長可望加速，因為年終假期的廣告支出預料增加。

臉書第三季淨利年增29％至78.5億美元，研發活動產生一次性稅務抵減9.13億美元，協助推升該季淨利。第三季每股盈餘達2.71美元，大幅優於分析師預期的1.91美元。

另一方面，營收亦是推特財報的一大亮點，拜廣告收入增加所賜，第三季營收年增14％，達9.36億美元，輕鬆超越市場預估的7.77億美元。推特第三季廣告收入達8.08億美元，較一年前同期增加15％。

(工商 )