懸缺已久的第一金控暨第一銀行董事長人選底定，由臺灣銀行總經理邱月琴接任、臺銀總經理遺缺由臺銀副總經理許志文陞任。此外，輸銀理事主席林水永屆齡退休，由輸銀總經理劉佩真陞任理事主席並暫時代理總經理。

邱月琴指出，是在29日被徵詢，謝謝有這次的機會，一銀是優質銀行，希望可以帶動一銀的業績跟氣氛，而在國營銀行臺銀也是要跟其他銀行競爭，對市場的競爭、聯貸市場並不陌生，會全力以赴，也會持續強化海外布局、中小企業，並加強財務操作等方面。

邱月琴不但是成立逾百年的臺銀首任女性總經理，為國立臺灣大學經濟系畢業，更曾經歷臺銀天母分行經理、新加坡分行經理、香港分行經理、授信審查部經理、副總經理，曾負責企業金融及國際業務等業務，對於銀行的各項業務都相當熟稔，是這次出線的拔擢主因。

財政部官員指出，此次人選為專業考量，因為邱月琴有豐富的銀行經驗，可以勝任。

(工商 )