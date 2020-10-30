國民黨團提出召開食安會議等3大訴求，交換蘇揆可上台施政報。行政院發言人丁怡銘表示，政府會依需要排定查廠；各式會報是否召開也會盤整；但至於地方自治條例，則將在收到各縣市說明後再行處理。

國民黨提出舉行食安會報、到美國查廠、以不得對地方自治條例指手畫腳等訴求，作為蘇揆上台施政報告條件。丁怡銘強調，今年因為疫情爆發，許多會議都暫緩召開，或是在各級防疫會議，由相關部會首長一起討論。但是各項議題，像在野黨關心的食安相關議題，仍持續有政務委員及跨部會小組會商，專業討論並未停擺；在目前國內疫情日趨穩定下，政院也開始盤整需要再召開的各式會議。

丁怡銘也說，基於國人食品安全，政府至國內外食品、肉品廠的例行性查廠都有相關法律規定，政府會依據需要排定查廠，該做的把關，政府都會做。

此外，他也表示，部分縣市自治條例訂有豬肉及其他相關製品不得檢出乙型受體素的規定，由於未來有抵觸中央法規的疑慮，因此政院及衛福部在10月26日已函請幾個直轄市、縣市陳述意見，在1個月內回覆說明，並非要求「修正」；政院也會在收到各縣市說明後，再行後續處理跟討論。

(中時 )