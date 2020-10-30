台海陷「準戰爭」狀態？ 侯友宜：願拿槍捍衛中華民國

美國對台軍售，針對兩岸關係的緊繃，加上共機在台灣海域附近進行實戰演習，讓外界懷疑兩岸是否已進入「準戰爭狀態」，行政院長蘇貞昌日前則稱「給我一支掃帚我都跟他拚」。對此，前陸委會副主委趙建民也說出想法了。

新北市長侯友宜日前在市議會議會備詢，市議員劉美芳質詢是否也拿掃帚保護大家？他回應，從民國60幾年起用槍捍衛國家治安，現在有機會也會拿著槍到前線捍衛中華民國，「方式比較正確，射擊率滿高的。」

據《中天新聞》報導，趙建民表示，國際上普遍認為台海地區非常緊張，那未來並不是沒有可能爆發戰爭狀態。而國安局長邱國正則表示，事實上台海最近的階段，的確蠻緊張，大家有目共睹，我們情資單位更加密切注意，大家也不要緊張。

另外，兩岸發展研究基金會24日召開「一國兩府 化解兩岸僵局可行性探討」記者會。會中，趙建民說，40年來最嚴峻時刻，面臨「準戰爭邊緣」並有「8證據」，包括我國防部開始動員後備力量、共軍頻越台海中線、大陸對台決策者發言越來越激烈、《人民日報》警告台獨「勿謂言之不預」、大陸修改《國防法》增加「發展利益受到威脅」作為開戰條件之一；頒布《香港國安法》、兩岸軍備競賽、我政府主動將兩岸經濟脫鉤，以及我方增加對兩岸的管制等等。

(中時新聞網)