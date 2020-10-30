由兆豐銀行統籌主辦並擔任額度管理銀行之廣達電腦公司暨旗下子公司Quanta International Limited 3+2年期12億美元聯合授信案籌組完成，並於10月30日簽約，由兆豐銀行董事長張兆順及廣達電腦董事長林百里出席共同換約，各參貸銀行高層也共同出席盛會。

本聯合授信案為今年以來美元聯貸金額最大之案件，將提供廣達電腦暨QIL償還既有金融負債暨充實中期營運週轉金之用，由兆豐銀行統籌主辦，由於廣達電腦資信極佳，吸引多家銀行積極參貸，最終由台新銀行、台北富邦銀行、臺灣銀行、中國銀行、合作金庫、永豐銀行、彰化銀行、華南銀行、交通銀行、土地銀行、上海商銀、第一銀行、新光銀行、元大銀行、中國信託、玉山銀行及遠東銀行等共18家行庫共同參與。

廣達電腦為全球筆記型電腦專業研發設計製造之領導廠商，為全球Fortune 500大公司之一，除台灣外，生產及服務據點橫跨亞洲、美洲、歐洲等地區，以「台灣設計、智慧製造、全球運籌及銷售」為全球佈局之主軸，並在台灣、大陸上海、常熟、重慶及泰國等地建置高效率之生產基地，以卓越的品質、成本與彈性，提供客戶設計生產製造的最佳選項。

受惠於宅經濟帶動Chromebook需求，廣達電腦今年9月筆電出貨量達640萬台、年增率82.9％，繼8月以630萬台創下歷史新高後，再度刷新單月出貨紀錄；累計今年前三季筆電出貨量達4,010萬台、合併營收新台幣7,878.3億元，年增率分別達58.5％與7.6％，表現亮眼；因看好遠距辦公和Chromebook需求將持續到2021年，第四季可望維持強勁營運動能，前景看好，各大行庫踴躍認參下，本聯合授信案超額認參以推案上限12億美元簽約圓滿達成，顯示銀行團對該公司及經營團隊深具信心。

自新冠肺炎疫情擴延，兆豐銀行主動關懷客戶，積極響應政府紓困政策針對個人、信用卡、小規模營業人以及中小企業等，提供多項紓困措施；並配合政策推出「兆元振興融資方案」，提供優惠的融資協助，特別針對六大核心戰略產業、國際鏈結布局、創新及轉型升級之業者，以加速振興經濟發展。兆豐銀行用心關懷客戶的需求，以實際行動協助民眾度過難關，一同對抗疫情。

(工商 )