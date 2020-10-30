OPPO今日宣佈將在台上市入門A系列首款5G手機OPPO A73，內建8GB記憶體與128GB儲存空間，是台灣市場首款搭載聯發科天璣720的5G手機，預計11月4日上市，單機建議售價為9,990元。

OPPO表示，根據市調機構研究，OPPO Reno4系列推出不久便成為台灣9月5G手機銷售冠軍，為提供台灣消費者更多手機選擇並加速5G普及，OPPO決定在台上市A73，這是OPPO首次在台引進萬元以下的5G手機。

OPPO A73 5G除了搭載聯發科天璣720外，支援EN-DC與SA／NSA雙模5G技術，各種與台灣電信商相符的主流5G通訊頻段亦全數具備，此外也擁有聯發科省電技術與智慧天線切換設計，使OPPO A73 5G能提供穩定、全面的5G連線品質，並提升功耗與電池續航力。

OPPO A73厚度為7.9公釐、重量177公克，是同價位帶最輕薄的手機之一，使用6.5吋1080P FHD+、支援90Hz螢幕更新率與120Hz觸控採樣率，具有智慧調光與4096等級光線控制功能，搭配4040毫安培電池與18W快速充電。

A73主鏡頭採用1,600萬畫素廣角、800萬畫素超廣角、200萬畫素人像的三鏡頭組合，前鏡頭為800萬畫素，支援15種內建濾鏡、AI智慧炫彩、超高畫質夜景等實用功能，A73也支援AI智慧美顏與錄影美顏功能，並透過數據分析大量照片與常用濾鏡，重新設計6 種專屬OPPO的人像風格，並於前鏡頭加入夜景模式，改善消費者在低光源環境中自拍的體驗。

(工商 )