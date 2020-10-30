義大世界今年12月31日將舉辦跨年演唱會，（左起）由金鐘獎新科得主曾國城搭配新秀徐凱希攜手主持。（義大世界提供）

人氣樂園茄子蛋將在義大世界今年的跨年演唱會開場演出。（義大世界提供）

開幕10周年的義大世界，為歡慶2021年，今年12月31日將於義大世界大草坪舉辦跨年演唱會，由金鐘獎新科得主曾國城搭配新秀徐凱希主持，邀請人氣樂園茄子蛋開場演出，金曲歌王蕭煌奇精彩獻唱，以及搖滾女王楊乃文獨家跨年演出，超強卡司輪番上陣，全能天后楊丞琳、情歌王子Bii畢書盡接力表演，還有超人氣百萬YouTuber黃氏兄弟，初次首場跨年演唱。義大皇家酒店與義大天悅飯店特別推出4天3夜與3天2夜的跨年住房專案，並提供免收10％服務費的早鳥優惠。

義大世界2020跨年煙火秀將展演10分10秒，並結合400台無人機表演，以「愛的力量、歡樂拾光、築夢踏實、美麗人生、閃耀義大世界」5大主題，展現朝氣，包括以極速環繞的開場煙火、夜空彩蛋，以特效煙火搭配燈光呈現摩天輪、山峰等各式圖樣，將帶給南台灣民眾視覺上的驚喜，開心迎新年。

至於義大皇家酒店與義大天悅飯店推出最熱門的跨年住房專案，提供4天3夜與3天2夜的住房方案，雙人入住1萬9000元起，除每日的早餐及跨年夜晚餐，還享跨年特定VIP觀賞區、專屬入場通道等福利，11月15日前預訂並且全額付清，義大皇家酒店早鳥優惠祭出免收10％服務費；而天悅飯店則同樣減10％服務費外，每房再加贈1000元義大天悅飯店餐飲抵用券乙張。

(中時 )