長榮大學馬來西亞籍女大生遭勒斃，警方29日雖於短短6小時內逮獲嫌犯，但心情卻很沉重，台南市警察局長詹永茂說，身為執法者，不論來自何方，只要是居住或往來於台南這個城市，市民的安全就是警察的責任，很感謝自案發後，積極認真查緝案件的專案小組，短時間逮捕人犯，根絕歹徒可能再犯的機會。

由於各界聚焦9月30日另有一名陳姓女大生也遭遇同一名名歹徒意圖犯案未遂，女大生當天有至派出所報案反映，惟當時該路段燈光昏暗，且陳述表達過程不清楚，但派出所同仁仍立即帶同前往確認現場位置，並察看附近燈光及了解監視器相關位置，積極調查相關資料，1周內追查可能作案車輛，立即前去宿舍請其指認。

然而，女大生無法確認車輛及嫌犯特徵，警方苦無其他證據佐證，據以立案偵辦，早一步遏止嫌犯再度犯案，「我們會深刻檢討」。

針對此一事件，他呼籲，所有同仁一定要痛定思痛，除責成督察單位，深入查明，如有疏失，一定嚴予究責。他也已經立即要求各分局及各外勤（大）隊務必落實以下各項措施，以確保校園及學生絕對安全：

一、 加強校園及學生宿舍周邊巡邏勤務，提高見警率。

二、 依據「維護校園安全支援約定書」積極與各校聯繫，協助校方實施校園環境安全檢測。

三、 確實針對校園周邊及學生宿舍區域之間，發掘治安死角並請權責機關檢視加裝照明、監視設備等，形成安全走廊。

四、 協請社區守望相助隊針對校園及學生租屋處周遭加強巡視。

五、 持續強化與轄內學校的橫向聯繫，確認近期校園治安狀況、學生動態，並深入校園實施人身安全教育宣導，避免危害發生。

(中時 )