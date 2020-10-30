基隆市政府推動青年投入創業發展行動計畫。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

熱帶魚智慧養殖團隊來自國立台灣海洋大學。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

「熱帶魚智慧養殖」青年行動團隊推出Smart Fish智慧養殖系統。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市政府推動青年投入創業發展行動計畫，其中「熱帶魚智慧養殖」青年行動團隊獲選，推出Smart Fish智慧養殖系統，透過系統可以知道魚缸的水質、溫度等，能提升養殖品質，有效降低養殖魚死亡率，政委唐鳳也給予肯定，建議團隊可將「智慧養魚擬人化」。

熱帶魚智慧養殖團隊來自國立台灣海洋大學，其中博士生廖彥翔是就讀博士期間對海洋保育及資源產生興趣，加上全球觀賞水族市場成為僅次於犬貓的第三大寵物市場，2020年活體魚及周邊產業達50億元，看好市場未來發展潛力，在教授張忠誠指導下，開發系統介面，研發智慧養殖監控系統。

產發處指出， 透過與業師多方討論，目前研究成果已經整合水質感測數據，包含溫度、酸鹼度、電導度、溶氧、氨、小丑魚影像資料標記、水中影像資訊即時系統及網頁監測介面等，數據會連結至手機，飼主可以有預警做處理、防範措施，此外，新手在養殖上也會比較有概念，降低養殖魚的死亡率。

目前團隊已經成功開發「Smart Fish熱帶魚智慧養殖系統雛型」，預計銷售給有興趣養殖熱帶魚的同好與水族賣店，並提供AIoT人工智慧互動及活體養魚平台服務。

產發處表示，為讓青年團隊獲取更好的數位電商產品開發，市府9月曾帶領青年創業團隊與唐鳳交流，唐鳳建議團隊可將「智慧養魚擬人化」，以發展成更簡單、簡易的熱帶魚養殖系統為目標；因此，團隊將開發目標著重在讓消費者能夠更輕鬆地飼養喜愛魚種的商品，並導入生動的養魚互動方式，讓養魚呈現更多元的方式進行。

(中時 )