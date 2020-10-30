距11月3日美國總統大選僅剩幾天時間，鑒於此次通訊投票人數突破歷史新高，加上部分州在選舉日才會開始計算這些大量選票，外界預期選舉結果恐怕無法在當晚出爐。

據佛羅里達大學「美國選舉計畫」（U.S. Elections Project）統計，美國迄今已有8,204萬人投票，約是2016年大選總票數的59.5％，而這可能使得今年投票率創下百年來新高。

專家預測，今年大選投票人數可望輕鬆超越2016年的1.38億人，當時提前投票人數僅約4,700萬。

隨著美國新冠疫情升溫，許多民眾選擇提前親自或通訊投票，但這些選票卻令計票變得更加複雜費時。

美國不同州對於郵寄選票截至收件日、有效票認定與開票程序的規定有著極大落差。佛州與亞利桑那州在大選日前便會預先處理這些選票，但威斯康辛州與賓州必須等到當天才會計票，這意味著後者開票時間將拉得更長。

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