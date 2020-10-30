台北市長柯文哲30日上午主持交通會報，聽取環保局「台北市電動機車補助情形」報告案，北市電動機車佔總機車數5％，在六都之中佔比低於桃園的5.9％，柯文哲驚訝指出，「我們電動機車比桃園低？我們是天龍國，怎麼會輸桃園」，認為這僅是資源挪用的問題，並下令要求環保局明年研議提高補助，且北市公務機車明年起原則上一律買電動車，環保局回應將研提計畫迎頭趕上。

北市環保局近年補助汰換機車為電動機車，但市府今年補助的費用從去年每輛5千元降至3千元，對此，柯文哲提出質疑，社會福利易放難收，補貼縮水絕對會被罵，並要求改善，環保局回應，今年為配合環保署油電平權政策補助對象改為補助一至四期機車汰換為燃油車或電動機車，因擔心空污基金透支，才將每台補助調降，但截至目前申請數尚可應付，明年將恢復為5千元。

環保局副局長盧世昌說，桃園因為工廠較多，因此空污基金收得多，挹注於補助的金額較多，每輛才可以補助到9千元，至於是否比照桃園的補助額度，環保局將積極爭取，並與交通局合作，研提共享機車推廣計畫，營造更友善之電動車使用環境，使市民大眾更加願意換購及使用電動機車。

此外，交通會報也提到標線型人行道的民眾違規停放佔用情況嚴重，且綠面油漆易髒、易破，只要有車輪壓上去，就容易留下胎痕及龜裂，更有民眾走上去後，高跟鞋卡到裂開的小洞慘摔，柯文哲則認為，應予以罰鍰來嚴格宣導，並且現在的顏色不好看，請交通局研議是否有更好看的顏色，對此，網路上也有民眾提議北市可以換成民眾黨的蒂芬尼藍，引起一番轟動。

(中時 )