跨年辦不辦？北市府決策反覆引來外界討論，而跨年方案終拍板定案，觀傳局表示，跨年活動朝舉辦規劃，但若北市出現1例不明感染源本土確診個案，活動照辦且必須戴口罩，若每周新增15例以上不明感染源的本土確診個案，則取消實體跨年活動，跨年晚會改為線上轉播，不開放民眾進場。

新冠肺炎疫情威脅，北市跨年晚會是否如期舉行，備受關注，北市府多次說詞反覆遭議員砲轟，台北市長柯文哲也坦承錯誤，「我們會改」，而北市府會議報告29日以最終「跨年活動疫情備案」定案。

觀傳局表示，若每周出現15例不明感染源本土確診個案，將改為線上轉播，不開放民眾進場，市府和101周邊道路將實施封閉管制，市政府區封閉路段為松高路、松壽路，101大樓煙火區封閉路段則是從市府路、松智路、信義路五段，不讓民眾進入。

觀傳局強調，跨年活動飲食攤位部分，發生1例本土前期因應，如有飲食行為，需保持安全距離或設置隔板，不吃桌菜，隨著案例數增加根據中央數據考量，後期擬不設飲食攤位及無飲食行為。

北市府發言人陳智菡表示，防疫相關內容已經在會議中進行完善討論並訂定SOP，未來將視疫情狀況做滾動式修正，跨年晚會是台北市的大活動，將朝向舉辦為原則。

(中時 )