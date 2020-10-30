從小在廟口看表演長大的台南應用科技大學藝術學院院長顧哲誠，擔綱「傳藝鬥陣看文化」藝術總監。（曹婷婷攝）

傳統藝陣總讓人聯想廟會陣頭，難登大雅之堂；從小在廟口看表演長大的台南應用科技大學藝術學院院長顧哲誠，今年擔綱「傳藝鬥陣看文化」藝術總監，將滋養自己的廟會養分融合當代藝術，透過說書人穿針引，串接9支劇碼，「想讓大家知道藝陣其實很有內涵！」

藝陣向來出現在街頭、在廟口，躍上舞台雖非創舉，但既要各自精采還要串接匯演，堪稱不可能任務。台南市文化局在國立傳統藝術中心支持下，上月推出「傳藝鬥陣看文化」，匯聚7個傳統藝陣團、5個表演藝術團隊近200人，打破藝陣表演框架，完成精采藝陣大匯演。

靈魂人物顧哲誠是舞蹈系科班出身，舞蹈乍看很難跟藝陣連結，但他昔日師承林懷民，參與不少雲門舞集作品，他說，跨域合作從來不是問題。但也透露，這場演出因疫情延後舉辦，僅1個多月籌備，需將不同性質團隊搭配得天衣無縫，難度很高。

尤其，藝陣有其宮廟祭儀，初期花不少心思溝通，以「搬演給神明看跟演給民眾看，對象不同」說服藝陣團隊在維持傳統儀式同時，轉化成對民眾表演。另一個難度是，不同團隊各別都是好菜，如何匯聚端出一盆好菜？煞費苦心，他透過布袋戲說書人穿梭舞台，串接所有節目，一氣呵成。

從小在廟口長大、看藝陣表演的他，保留記憶中看廟會熱鬧的趣味，即藝陣穿梭人群，他構思，宮廟走向舞台，觀眾席也能是舞台，安排表演團隊走進觀眾席，「這就是廟會精神」。他說，大家對廟會藝陣不陌生，但太習慣藝陣樣子，他希望傳遞傳統藝陣其實可以帶給大家嶄新視覺、聽覺，還把廟會鞭炮等音效也搬到現場，讓人彷彿置身廟會、身歷其境。

(中時 )