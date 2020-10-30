徐若瑄暢談監製主演的《孤味》，感嘆「放下」這個人生課題很難。（石智中攝）

孫可芳（左起）、徐若瑄、謝盈萱在《孤味》中飾演三姊妹。（威視電影提供）

徐若瑄監製、主演的療癒系電影《孤味》10月30日到11月1日搶先口碑場，11月6日正式上映，她老公新加坡馬可波羅海業集團總裁李雲峰也將甜蜜愛相隨出席電影首映會。李雲峰2017年受到國際油價下跌影響，傳出經營危機，徐若瑄此次受訪大方回應：「我跟他說，沒事的啦！大不了就回原住民部落種田，過著自給自足的organic生活，空氣又新鮮，山上的雞也不打針，不用擔心吃了不健康。」她對老公的公司狀況很放心，「我老公是一個很努力的人，我覺得他的努力感動天，遇到很多長輩貴人，重組計劃成功了，所以公司就救起來了，目前發展得很好。」

徐若瑄在《孤味》中飾演女強人醫師，一有風吹草動就神經質，甚至懷疑老公外面有別的女人。她表示現實生活中和老公仍處熱戀期，「我才新婚七年，沒有疫情的時候，每個月有一半時間飛出來工作，不是每天黏在一起。如果我們彼此有讓對方感覺到不安全感，就不會結婚」，她笑說自己雖然「先愛了再說」，認識李雲峰沒多久就閃婚，「還好我運氣很好，嫁對人了，我眼光滿準的！」

徐若瑄在《孤味》中是虎媽，要女兒凡事照她的規劃，現實生活中則是開明的媽媽，會給兒子Dalton提供資源，但是人生讓他自己選擇，「我小時候窮，起步比別人晚，一直是心頭的遺憾，現在經濟允許就給他很多才藝的學習」，兒子現在學中文、英文、體操、游泳、數學、冰球、籃球、畫畫，至於有沒有學表演？她笑說：「他平常在家裡就很愛跟我玩角色扮演啦！」而談到夫妻常常為了對子女教養看法不同而爭吵，徐若瑄表示有和老公說好，「我在教小孩的時候，他不會插手，他在教小孩的時候，我也會尊重。」

《孤味》探討人生中「放下」之難，徐若瑄有感表示，自己從「一年工作360天的工作狂」，到結婚生子之後以家庭為重，工作減為一半，感嘆「放下」真的很難，「一開始很不習慣，啊！看著錢從面前飛走，啊！這麼好的角色也飛走了！但是我也只能放下去習慣它，對我來說，家庭最重要。」

《孤味》劇情與徐若瑄的真實人生相似，當年離家多年的父親再度聯繫時，身旁也有一位女朋友陪伴、照顧著徐老爹，讓徐若瑄心中充滿感謝，她說：「爸爸告別式的時候，媽媽讓她一起坐在家屬的位子跟爸爸告別，我們一直都有聯絡，我也有邀請她來看《孤味》。」

(中時 )