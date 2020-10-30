拜歐洲政府解除防疫措施所賜，歐元區第三季經濟強勁反彈，較前一季激增12.7％，表現超越市場預期。不過進入秋冬後歐洲疫情升溫，專家擔心歐洲第四季確診人數攀升與政府重啟封鎖令，恐讓經濟再次跌入緊縮。

根據歐盟統計局（Eurostat）30日公布，歐元區19國第三季國內生產毛額（GDP）初值季增12.7％，創下統計局自1995年開始追蹤該項數據以來最大升幅，一舉扭轉第二季緊縮11.8％頹勢，並大幅超越經濟學家預估的擴張10％。

最新報告顯示，法國、義大利與西班牙為歐元區第三季經濟強彈的最大推手，三國的經濟成長率介於16.1％至18.2％之間。

雖然歐元區主要經濟體第三季GDP回復擴張，但凱投宏觀首席歐洲經濟學家肯尼漢（Andrew Kenningham）表示：「第二波疫情和新一輪封城措施，恐將歐元區的經濟復甦全數抹去。」

與前一年同期相比，歐元區第三季GDP仍下滑4.3％，不過衰幅較第二季的14.8％明顯好轉，表現亦優於市場預估的緊縮7％。

根據歐洲疾病預防控制中心（ECDC）公布，截至10月30日止，歐洲新冠肺炎確診案例已達693萬人。

歐洲近來疫情持續升溫，德國與法國相繼重啟封鎖令，至少持續至11月底止。法國政府因此下修2020年經濟成長預測，財長樂梅爾（Bruno Le Maire）30日受訪時表示，預估2020年法國GDP將萎縮11％，衰幅大於先前預估的10％。

樂梅爾坦言封鎖令將對第四季經濟形成挑戰。不過他亦表示，由於第三季經濟強勁反彈，2020年GDP下修幅度算是「溫和」。法國經濟繼第二季暴跌13.7％後，第三季勁揚18.2％。

德國在公布第三季GDP季增8.2％後，亦將2020年GDP縮幅由5.8％上修至5.5％。

(工商 )