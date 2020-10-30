疫情引發需求擔憂 國際油價恐連二月下滑 23:002020/10/30 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 紐約西德州原油12月期貨價30日盤中上漲0.44％，每桶報36.33美元，但本月跌幅估達10％，恐連續兩個月下滑。倫敦布蘭特12月期油上揚0.56％，每桶報37.86美元，本月跌幅估達8％。國際油價周五震盪劇烈，主因在於歐美疫情升溫，引發市場對於原油需求下滑的擔憂，加上美元本周走強對於油價帶來壓力。 (工商 ) #上揚 #擔憂 #國際油價 #每桶報 #估達 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 操盤心法－疫情壓過選情，美台科技股法說辨多空 04:102020/10/30 證券．權證 股價指數期貨贏家專欄－疫情升溫 生技期避險優選 04:102020/10/30 證券．權證 疫情改變消費行為 行動支付指數3月以來漲幅逾6成 16:002020/10/30 生活 1分鐘讀財經》疫情再起 外資狂搶台股5大抗跌產業 08:152020/10/30 財經 甩開疫情 臺灣高球運動遍地開花 04:102020/10/30 產業特刊 亞馬遜Q3再飆佳績 受疫情拖累 本季獲利恐下滑 08:472020/10/30 財經 《國際產業》美加用戶減少 臉書盤後跌2.65％ 11:252020/10/30 財經 續推國際交流 中華奧會與智利奧會簽署合作協議 12:112020/10/30 體育 《國際經濟》疫情衝擊找無頭路 日本9月失業率3％ 維持3年高點 09:262020/10/30 財經 疫情再起 台股五大產業抗跌 04:102020/10/30 證券．權證 財經熱門新聞 美大選「終局已定」？張忠謀親吐8字真言 - 財經 台積電殺完沒？專家爆400必破 撿槍買點太驚嚇 - 財經 斷貨後！華為手機「驚見逃生門」 晶片一哥有救了 - 財經 想買台積電小心！下300股變300張 違約交割2大補救曝光 - 財經 散戶驚嚇！台積電又殺了 大咖狠倒貨原因曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。