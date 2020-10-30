紐約西德州原油12月期貨價30日盤中上漲0.44％，每桶報36.33美元，但本月跌幅估達10％，恐連續兩個月下滑。倫敦布蘭特12月期油上揚0.56％，每桶報37.86美元，本月跌幅估達8％。國際油價周五震盪劇烈，主因在於歐美疫情升溫，引發市場對於原油需求下滑的擔憂，加上美元本周走強對於油價帶來壓力。

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