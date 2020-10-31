美豬議題炒得沸沸揚揚，家長們對於孩子健康問題更是憂慮，新北市家長會長協會三蘆區總會與新北市議員王威元聯合舉辦「與教育局長有約」座談會，家長們共同連署「敦請新北市教育局承諾保護我們的孩子，堅持營養午餐禁止使用萊豬及再製品」文件，盼市府重視。

三重、蘆洲區「與教育局長有約」餐會29日晚間登場，教育局長張明文和所有的現任及前任會長、三蘆家協總會長蔡東哲、家長會長協會總會長柯智寶等都出席，市府、家長共同交流教育議題，並連署請願書「敦請新北市教育局承諾保護我們的孩子，堅持營養午餐禁止使用萊豬及再製品」。

王威元強調，全世界有100多個國家禁止萊克多巴安豬肉進口，就連殘留的農藥都捨不得讓孩子吃了，何況是已標明嚴重影響健康的「萊克多巴安」，他建議市府除營養午餐禁止使用萊豬外，他也在總質詢要求市府研議發給禁用萊豬及再製品的優良店家發識別章，明顯的掛在門口，讓民眾自己選擇，用市場機制將萊豬趕出去。

三蘆家長發動連署請願「禁用萊豬製營養午餐」盼市府重視（王威元提供／戴上容新北傳真）

(中時 )