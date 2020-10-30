台北市長柯文哲力推標線型人行道，但民眾違規停放佔用的情況嚴重，且綠色漆面造成不少柏油路損傷，引發里長抱怨連連，有民眾指出，顏色不僅難看，且易住鞋跟，讓自己數次慘跌，對此，柯文哲30日上午參加交通會報時認為，現況有不少機車違停在人行道，應予以罰鍰來嚴格宣導，此外，他也對目前人行道顏色大表不滿，更建議交通局研議「有沒有比較好看的顏色」。

對此，研考會表示，這次針對標線型人行道進行查驗，主要是硬體設施維護情形與使用現況，團隊有發現脫色破損髒汙不平整待改善比率12.61％最高，其次是私設斜坡道、階梯比率為10.92％，此外，使用現況項目，車輛違停待改善比率12.61％最高，其次為私有物品佔用道路比率為9.24％。

交通局長陳學台也表示，綠色是中央訂的交通設施規則，若不上色，就是原來柏油的顏色，至於違停罰款是全國統一價錢；交通大隊表示，可以直接開單嗎，至於私人物品占用、私設階梯，會先了是誰所設，有人承認會直接開單，沒人承認就直接清掉。

此外，有網友建議可換成民眾黨的蒂芬尼藍，也在網上引發轟動，有網友認為這比現在的顏色還要「網美」、更漂亮，但也有人認為，中央規定什麼顏色就用什麼，不然用原本的顏色就好，其他時間用來做立體人行道還比較實在。

(中時 )