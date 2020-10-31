北捷萬大線原本預計在2025年完工，不過先前因為挖到一座蓋在植物園與訊塘埔的遺址，北市捷運局第二區工程處長陳俊宏於30日表示，考量中間柱周圍整體要做考古，團隊會先將遺址挖出後，才繼續動工，過程耗時三年半，總共出土30幾萬片在中研院整理，未來將會在此站展出仿真品，且捷運局為了避免破壞遺址，盡量把車站縮短，然後深度往下降。

陳俊宏指出，植物園站共有兩個文化層，其中一個為植物園遺址，從0到5.9公尺處，包含訊塘埔幾乎佔6公尺都是遺址，而捷運工程為避免破壞遺址，以及搶救車站工程，決定盡量把車站縮短，然後深度往下降，因此這一個車站會深達地下三層，上面0到6米挖掘部分委託中央研究院考古團隊率先進行，捷運工程才進行主體車站開挖。

針對工程難度，陳俊宏指出，此工程風險相當高，且為了保護植物園站遺址，開鑿過程必須非常嚴謹，且從洞口開始進行鑽研的時候，地底下有許多的壓力，也擔心地下水會滲透到工地內，所以挖掘前必須不斷的抽水，確保完全乾掉後，潛盾機才可以整個鑽掘。

北捷萬大線3年挖出30萬片遺址，未來預計縮短車站避破壞。（吳康瑋攝）

陳俊宏說，這站開工時間為2014年的12月11日，提送出去的報告為2018年竣工，可是為搶救遺址暫停開挖，原擔心會延宕更久，但至今耗費44個月，再加上考古時間，其實已經比當初預計的提前不少。

此外他說，捷運局為配合「打開台北／Open house」活動，萬大線植物園站預計於11月28日開放2梯次參訪活動，讓民眾可以在捷運萬大線通車前了解捷運工程場景、開箱還沒有捷運列車運行的潛盾隧道。

(中時 )