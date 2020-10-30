隨著中國大陸與印度爆發邊境衝突，印度除積極拉攏美國，也不斷的強化軍備以嚇阻大陸。印度海軍發言人推特30日宣布，該國海軍導引飛彈巡邏艦「考拉號」(INS Kora)成功試射反艦飛彈並擊中靶艦，展現優異的精準打擊能力。

印度海軍發言人在推特帳號貼出多張「考拉號」在孟加拉灣，發射反艦飛彈的照片。推文指出，該枚飛彈在飛行最大射程後，精準擊中靶艦，讓靶艦燃起熊熊火焰。

「考拉號」為印度海軍「考拉級」巡邏艦的首艦，排水量1400噸，長91.1公尺，最高時速25節，配備3M-24反艦飛彈與Strela-2M防空飛彈，可搭載134名戰鬥人員。

自陸印邊界衝突以來，印度多次試射反艦飛彈。印度海軍23日才公布影片，影片中「普拉貝爾號」(INS Prabal)射出反艦飛彈，並成功擊毀靶艦。值此陸印關係緊繃之際，印度連連試射不免讓人多做聯想。

甚至隨著陸印邊境持續緊張，讓印度逐漸跳脫過去等距外交，投向美國懷抱。英國廣播公司29日報導，印度與美國簽署軍事協議，從而讓德里可分享美國衛星數據，這對於精準導引飛彈、無人機與定位軍事目標，發揮關鍵性能力，並引來陸方痛斥「美國破壞區域和平」。

(中時新聞網)