台北市長柯文哲30日參加共享數位服務股份有限公司ChargeSPOT舉辦的「建構充電生活圈，邁向環境新永續」發佈會，發表新產品及行動電源租賃服務展示，打造充電生活圈，他分享臺北市政策作為，致力運用創新科技擴大實現循環經濟理念，打造智慧城市。

柯文哲表示，數位科技為推動循環經濟，解決城市永續發展挑戰的關鍵工具，面對城市化所帶來的諸多挑戰，我們發展循環經濟，使資源可以共享再生；並且善用數位科技的創新應用，使城市更聰明、智慧化，已是全球城市轉型升級的重要施政與發展趨勢。

柯文哲指出，北市致力運用創新科技擴大實現循環經濟理念，打造智慧城市，2018年率全國之先推動「Circular Taipei臺北市循環城市推動計畫」，以跨局處整合方式，積極打造城市資源循環鏈。

他說，產業局更於9月發表「台北市循環城市白皮書2.0」，其中「資源效率．數位轉型」是北市未來「跨域治理創新生態系」的重點戰略，希望能透過數位科技實現循環經濟理念，翻轉資源利用模式。

產發局指出，北市擁有優越的數位科技發展基礎與環境，技術與專業人力充沛，將會持續透過臺北智慧城市專案辦公室的媒合平台，有效激發創新的整合應用，創造跨領域的對話，利用數位工具讓循環經濟理念可以變成具有發展價值的創新經濟。

近年我們在國際評比上已躍升為世界領先行列，臺北市在瑞士洛桑管理學院（IMD）所發布的「2019 IMD全球智慧城市指數」躍升到全球第7名，奧緯論壇（Oliver Wyman Forum）所發布的「2019全球城市AI整備指數」（Global Cities AI Readiness Index），臺北市也在小型城市中排名全球第21名。2019年西班牙比斯開省舉辦的第一屆「全球繁榮與包容城市獎」，在113個評比城市中，臺北市更位居全球第6，亞洲第1。

柯文哲強調，全球正面臨新的挑戰、新的契機，臺北市將會持續以「循環經濟」引導新的資源共享利用模式，發揮我們「數位創新」的關鍵能力與優勢，以「宜居永續」為核心價值，秉持「開放政府 全民參與」施政原則，與產業界、市民攜手共同推展循環永續、智慧治理的城市，讓疫後的臺北能快速轉型至新經濟時代。

(中時 )