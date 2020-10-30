適逢萬聖節，許多人會應景裝扮一番，台南市一名女子日前帶著女兒走在路上，發現一名路人裝扮成恐怖電影《牠》的恐怖小丑角色，讓就讀國一的女兒嚇到躲進車上、跑回家裡大哭，她怒批「想出名可以去比較有名的文創區」，不過不少網友卻認為該女子過度保護，不應該干涉別人裝扮的自由。

這名女子在臉書社團「台南爆料公社」中表示，女兒準備要考試，她上周帶著女兒到老師家加強補習，沒想到返程路上竟然碰到了Cosplay，有人扮成了恐怖電影《牠》的主角，導致女兒嚇得躲在車後，完全不知該怎麼辦。

台南市有人Cosplay電影《牠》的恐怖小丑，嚇到一位國一生大哭。（圖／翻攝「台南爆料公社」）

等到Cosplay的人離開，女兒才趕緊跑回家，接著崩潰大哭，讓母親忍不住痛罵，「這位先生…雖然萬聖節還沒到…可是你的打扮已經嚴重的嚇到小孩了」，若真的想玩變裝遊戲，「麻煩您想出名可以去比較有名的文創區！您出現在小巷子…真的不妥！」

許多網友看到貼文後紛紛留言「真的裝備得很像像」、「牠來了」、「在下水道看到才更恐怖吧」、「很害怕看到這種逼真恐怖妝容」；也有人認為該女子太過保護孩子，「現在都是只要自己小孩不喜歡就要被po上來公審」、「他做錯什麼，為何要被發文公審」。

(中時新聞網)