長榮大學馬來西亞籍24歲鍾姓女學生28日晚間從學校健身房打工後，告訴室友「我要回去了」，卻在途中遭梁姓男子擄走勒斃棄屍，全身赤裸僅穿內褲棄屍山區。28歲凶嫌梁男落網後，對犯行坦承不諱，警方偵訊後，也依殺人、性侵、遺棄屍體罪嫌將梁男移送地檢。經檢察官漏夜訊問，認定梁男有逃亡事實，因此向法院聲請羈押。

梁男向警方供稱，9月30日曾在同一台鐵便道，徒手試圖擄走女大生性侵，當時女大生奮力抵抗而失敗，因此梁男發現「徒手無法成功」，這次就從家中拿麻繩，藉此控制對方行動。28日晚間大約9點，梁男見鍾女一人經過便道，隨即用麻繩從後方套住鍾女頸部，將她擄走拖進紅色休旅車內。

將鍾女擄回車上後，梁男說當下對方已經昏厥，因此沒有繼續綑綁，便開始動手脫鍾女衣服，進行猥褻動作，但鍾女毫無反應、全身癱軟，這時才發現鍾女已經沒有呼吸心跳，梁男見自己失手殺害鍾女，隨即將她塞進後車廂，開車亂繞約19小時後，最後棄屍在阿蓮大崗山區。

警方根據監視器查到梁男下落，梁男見到警方神情慌張，警方詢問梁嫌是否到過長榮大學，他坦承去過，但謊稱當時想拉一名女大學生上車，但女生跑掉，他也離開；警方對其說詞持保留態度，鑑識人員隨後在車上採證時再次詢問，梁辯稱確實有載一女上車，但到長榮大學附近偏僻地點，就把女生趕下車，隨後警方在後車箱採集到血跡反應，梁嫌見無法再隱瞞，這才鬆口坦承棄屍高雄大岡山。

(中時新聞網)