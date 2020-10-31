為協助商圈凸顯特色、促進發展，北市商業處輔導沅陵商店街促進會自主辦理行銷活動，今年沅陵商店街促進會與台灣織襪工業同業公會、台灣省城隍廟及台北市中正社區大學攜手舉辦的「2020好鞋好襪嘉年華」，於即日起至11月8日於臺北市沅陵商店街熱鬧登場。

商業處指出，活動前3日有多元豐富的內容如精選國內知名優良品牌襪商聯合展銷，消費滿額抽大獎外，於沅陵街商圈相關系列活動拍照打卡並在商圈官方粉絲專頁按讚者即可獲得精美小禮物，還有導購趣、富足一生講座等，更於活動首30日特別舉辦「沅陵足相挺，織襪保護您」全民VR綠運動，現場民眾一同體驗結合田園城市健康地景的VR跨域互動，一同漫遊沅陵街，享受優惠好康兼顧健康的同時，探訪尋味城中的前世今生。

北市商業處長高振源表示，沅陵街為名聞遐邇的「皮鞋一條街」，位於文化底蘊深厚的「城中」地區，街區內的街廓紋理、城市歷史、建築、人物、產業等元素交互滲透於時代歷史中。為推廣本市商圈特色，商業處自106年起持續協助地方商圈組織自主辦理特色活動，如好鞋好襪嘉年華活動，展現商圈獨有的魅力。

北市沅陵商店街促進會張渭隆理事長表示，今年活動豐富多元，特別以城中有味的商圈導覽「導購趣」以及健康實用的「富足一生講座」，讓民眾更加認識商圈及增加日常常識外，還有台灣織襪工業同業公會精選國內知名優良品牌襪商聯合展銷，提供工廠直銷價的超級優惠，限定期間內於沅陵街商家或織襪攤商消費滿額並捐出發票就可以參加抽獎，消費滿新臺幣300元可參加「好運刮刮卡」，滿500元可參加「好運一把抓 幸運大模彩」，人人有機會獲得商圈店家消費抵用券及家電好禮，僅此一檔，錯過可惜。

此外，今年為因應疫情影響，宅經濟、宅運動引發新風潮，特別於活動首日與輔仁大學景觀設計學系合作，舉辦「沅陵足相挺，織襪保護您」全民VR綠運動，邀請現場民眾一同體驗田園城市健康地景的VR跨域互動，就算宅在家也能透過穿上臺灣優良的功能性鞋襪，安心享受運動的樂趣，不用出門也能維持健康生活品質。

好鞋好襪嘉年華登場！邀您來「沅陵商店」體驗最夯行程得好運。（北市商業處提供／吳康瑋台北傳真）

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