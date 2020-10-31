為協助全國商圈發展，形塑具優質購物環境、鼓勵商圈發揮各自特色，強化商圈品牌形象，經濟部中小企業處辦理「特色商圈評選」，並在30日在台北車站盛大辦理「發現新城鄉成果展暨市集活動」中頒發獎項給獲獎商圈，北市新北投溫泉商圈榮獲「推向國際組」第三名、迪化街商圈榮獲「魅力特色組」第三名及西門町商圈榮獲「友善活力組」第三名，北市為全臺唯一報名商圈全數得獎之縣市。

北市商圈豐富多元，本府依商圈不同屬性，透過長期專案輔導及補助計畫鼓勵商圈自主辦理活動，並發揮社區總體營造精神致力於公共事務推展，如新北投溫泉商圈自102年起藉由「臺北市提振商圈發展補助計畫」每年提案申請自主辦理浴衣節活動。

另為推動國際觀光，於新北投捷運站及旅客服務中心放置商圈自主印製的導覽地圖，且藉由北市「台北友善店家推廣計畫」輔導店家提供多項友善服務，為國際旅客提供完善服務；迪化街商圈透過本府大稻埕無圍牆博物館計畫，整合各局處資源提升在地軟硬體實力。

另外商圈每年皆參與北市府辦理之「年貨大街活動」，營造北市節慶品牌，傳遞年節中最重要的團聚及熱鬧意義，另藉由「傳統店家再造計畫」輔導在地傳統老店轉型，迄今已協助23家老店重獲新生，營造在地特色魅力。

此外北市府自106年起輔導西門町商圈結合Cosplay及潮文化自主辦理比賽活動，導入國內外遊客前往，成為最具人氣知名商圈，為加強商圈友善服務，商圈與學校合作自主提供志工服務諮詢，至今年7月已服務超過5萬人次以上，更透過自主開發之導覽APP，提供遊客多元觀光導覽體驗。

今年因遭遇疫情導致商圈遊逛人數減少，惟本市推派之商圈將危機化為轉機，完善街區軟硬體設備，更受評審及民眾青睞獲得優異成績，未來本府亦將依據商圈之現況發展需求，進行適性輔導，藉由整合各局處的現有資源，建構舒適友善的環境，讓消費者擁有更良好的商圈購物體驗，讓政府與民間攜手擘劃商圈未來發展之願景藍圖，引領臺北商圈邁向多元化的永續發展。

西門商圈、新北投及迪化街，勇奪全國特色商圈大獎，圖為西門町辦理元宵燈會時，從各地湧來參觀民眾。（吳康瑋攝）

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