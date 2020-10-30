為讓龍潭傳統市場轉型為觀光市場，市議員劉熒隆邀集地方人士、經發局長郭裕信前來地方勘察。（黃婉婷攝）

桃園龍潭市場歷史悠久，多項設施逐漸老舊，民眾嘆內部天花板線路雜亂、照明昏暗，加上通風不佳傳出異味，無法引起消費者、觀光客的購買慾。經民代爭取，桃園市政府經濟發展局近期已召開協調會，針對管線、照明、通風、鋪面、排水5大方向進行整修，為老市場回春。

龍潭傳統零售市場成立於1972年，為當地著名的早市，大清早就能看見婆媽們邊話家常，邊挑選日常用品、魚肉菜類，平日來客量約5000人，假日更是暴增2到3倍。由於市場內部業種業類豐富，除滿足地方採購機能外，也同時兼具觀光價值，偶爾還能見到異國臉孔出沒。

「要認識一個地方就看市場！」市議員劉熒隆指出，龍潭市場、龍元宮與龍潭大池是老城區的3大觀光軸線，但市場排水、通風系統不良，生鮮熟食氣味混雜，廢水油汙還會造成水溝淤塞，且攤位鋪面老舊、線路不齊，大大降低來客的舒適性，因此召集地方人士和市府單位舉行協調會，針對基本設施進行修繕。

經發局市場科指出，工程已於9月30日開工，預計改善管線、照明、通風、鋪面、排水5大項目。包括設置輕鋼架，以便安裝LED燈具，私有線路也將於近日移除，改成公有線路並設置集線槽，維持美觀，地坪則會將既有AC路面刨除後重鋪，令人頭痛的排水系統，也會加裝油脂截留設備，整體規畫預計明年1月底完成。

(中時 )