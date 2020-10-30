位於龍潭三坑公園的1顆苦楝樹，龍潭區公所去年發現它根部受損，找來專業團隊執行療程、澆水施肥，仍無法改善樹皮壞死、樹葉斑黃的慘況，為避免汛期、大風時枝葉落下砸傷遊客，只好忍痛在9月時鋸除，讓路過民眾大嘆不捨。

三坑自然生態公園坐落於石門水庫大漢溪畔，佔地3.8公頃，當地花草樹種豐富，加上周邊設有自行車道，不少車友將其當作秘境，作為休閒用的運動空間。但近期有民眾發現，南端入口處的大顆綠樹竟被攔腰砍除，讓他相當錯愕。

龍潭區公所農經課長陳順超指出，該顆苦楝樹高3層樓，樹圍1米2，樹齡約14年，原先生長良好，但去年枝幹出現乾枯、樹葉轉黃的情況，研判是施作水溝時傷到樹木根部，便請維護廠商加強照護，經過持續施肥、澆水及灌注殺菌劑3管齊下後，最後仍回天乏術，後因評估三坑風大，若路樹倒塌恐危害遊客安全，才在今年9月鋸除。

黃姓植樹專家表示，樹木根部所需的生活空間，將會隨著樹木成長而擴大，當土壤條件不好，根部無法長到土壤深處，就會造成缺氧窒息、無法吸收養分，連帶讓病菌或害蟲有機會入侵，由於苦楝樹旁全是水泥鋪面，枯死也只是遲早的事。

專家建議，市府在開發時，應委請專業廠商進行生態評估，以防不慎傷到綠樹根部，或植樹時忽略棲地寬度，造成後續伸展範圍受限，導致樹木傾倒、樹勢衰弱的慘況。

(中時 )