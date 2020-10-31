經濟部近日公布109年度優良市集暨樂活名攤獲獎名單，今年首度有5處市場獲得5星優良市集殊榮，其中臺北市就囊括3處，分別為士東市場、南門市場及寧夏夜市；並有296攤通過樂活名攤評核，相較去年137攤成長了2倍以上，其中18攤獲得5星認證更是全國之冠，表現相當優異。

北市市場處近年投入資源改良市場硬體及升級市場軟體，包括引進現代化經營模式、推動乾濕分離、垃圾不落地、禁用美耐皿餐具等政策，今年更首度開辦市集精進計畫，透過市集自治會自主整合攤商（販）意願，補助市場及攤販集中場針對整體意象、營業環境及市集服務等面相進行改造，如士東市場攤位改造、更換共食區桌椅、設置食材遮罩、垃圾冷藏設備及改善市場排水設施；南門市場製作統一識別服裝。

另外，寧夏夜市設置導覽暨點餐機及中英文無障礙網頁，以公私合力方式成功地提升市集軟硬體水準；另市場處自3月起也輔導士東及南門市場攤商通過衛生局GHP（食品良好衛生規範）稽查，期透過引入食品安全規範，打造市場食安環境。

為表揚士東市場、南門市場及寧夏夜市傑出表現，市場處預計12月上旬舉辦「公有零售市（商）場及攤販集中場營運評鑑頒獎典禮暨年終成果發表會」獎勵攤商辛勤付出維護服務品質，市場處表示，將持續協助市集改善營業環境、提升服務品質，提供民眾更優質的購物環境。

(中時 )