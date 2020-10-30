「一次兩台逆向？」桃園市龍潭區中原路一段1處路口，日前被網友發現有兩台車雙雙逆向，疑因號誌標示不清，才讓不熟路況的駕駛走錯路。市府交通局獲報後，研擬在路口前200公尺設置告示牌，並畫設行進方向的號誌，提醒用路人正確行駛方向。

鬧出烏龍的路口為中豐路上林段、中原路一段與龍新路的三叉交會口，易發生逆向行駛的中原路一段，其鄰近凌雲國中，還有乳姑山及小人國等景點，平時車流眾多。該路段往龍潭市區方向為兩線道，往小人國方向則為單線道，兩者之間設有黃色交通桿分流車輛。

「還有駕駛以為交通桿外的是單車道！」上林里長鍾泉芳指出，中豐路上林段往市區方向，路口雖設有禁止左轉標誌，但不熟路況的駕駛未注意時，容易跟著對向的「路口行車引導線」，左轉後逆向駛入中原路一段，但該引導線其實是供中原路往龍潭市區的車流辨識。甚至有人誤認交通桿外為自行車道，因而避開該條車道。

不過，該路口並非事故要道，龍潭警分局交通分隊表示，逆向行駛的駕駛多為不熟路況才會走錯，少部分是貪圖一時之便才違規左轉。據統計，去年1月迄今，僅有19件車禍發生，為防止逆向行駛所致的意外，警方未來會加強宣導及取締，維護用路人安全。

為徹底根絕交通亂象，市議員林昭賢邀集交通局、警方前往會勘。交通工程科股長吳奇璋會後指出，目前往加設醒目號誌、重劃標向方向進行，下週將委請廠商畫齊中原路一段停等線，並在中原路一段路口前方200公尺加設告示。

(中時 )