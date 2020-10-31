說到國民美食魯肉飯，很多人第一個浮現的品牌就是鬍鬚張，在台超過70家分店的鬍鬚張，即日起也可以使用悠遊付了！上線同時也推出限時回饋活動，筆筆享20％回饋，等同於8折優惠。

悠遊付深入庶民生活，只要是民眾日常生活會吃到、用到、買到的場域，都是悠遊付主動拓展的目標，鬍鬚張當然也是積極爭取的對象，尤其是電子支付可讓消費者、店家都不需接觸到現金即可完成交易，不但可享用美食不必帶錢包，也減少接觸現金造成的食安風險。

自11月1日起至12月31日止，使用悠遊付在鬍鬚張結帳，筆筆皆享20％悠遊付儲值金回饋(每筆交易回饋上限200元，每個悠遊付帳戶回饋上限400元，活動回饋金總額100萬元)，額滿為止。

若悠遊付帳戶綁定信用卡支付，同樣適用全通路單筆訂單滿200元回饋儲值金20元活動(限量10萬份)，每個悠遊付帳戶上限100元。

享用美食同時還能拿到高額回饋，這麼好康的事，還不快點去先嗑碗魯肉飯。

(中時 )