台南長榮大學一名馬來西亞籍的鍾姓女大生28日遭擄殺，兇嫌梁姓男用麻繩勒死對方後，載著屍體閒晃19小時，共繞行200公里，他過程中慌張不安，23小時不敢闔眼睡覺；命理師張旭初表示，鍾女死後有3魂緊緊跟著梁男，怨氣相當深重，導致梁男不安難耐，鍾女還有7魄會留在屍體旁或棄屍地點附近。

梁姓兇嫌用麻繩把鍾姓女大生拖上車意圖性侵，結果失手把對方勒斃，後來他為了掩蓋犯行，原想把屍體棄置在東山，但半路折返，伴屍長達19小時後，共繞行200公里才決定將死者棄屍在高雄阿蓮山區；他棄屍後不敢回家，仍繼續開車四處亂晃，推估應有23個小時為闔眼睡覺。

命理師張旭初表示，鍾女在車上被勒斃後，其中3魂就跟著兇手，而且怨氣極為深重，梁嫌才會惶惶不安，不但開車繞行超過200公里，而且足足23小時未能闔眼，顯然是冤魂纏身所致；鍾女被棄置在高雄山區後，剩餘7魄則會留在屍體旁邊，等待有緣人發掘真相，因此警方才能迅速找到遺體位置。

張旭初指出，鍾女是馬來西亞人，如今命喪台灣，客死異鄉無法入土為安，所以當她死後被丟棄在陌生的山區時，亡魂通常會手足無措，只記得遇到可怕的事，並不知道自己已不在人世，而此時轄區的土地公就會現身幫忙，除了替死者伸冤、幫助警方破案，也會秉告閻羅王，讓亡魂能夠盡快轉世投胎。

(中時新聞網)