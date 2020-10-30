美國大選投票日將至，最新民調，顯示民主黨候選人拜登領先現任總統川普的差距拉近了。前民進黨立委沈富雄卻斷言川普是沒希望了；他認為川普不要妄想拿到佛羅里達，而俄亥俄州最後變成拜登的可能性也不小。

沈富雄在政論節目《少康戰情室》指出，其實這些搖擺或者是關鍵州，川普要翻身，起碼要兩個，就是佛羅里達加賓州，如果兩個只翻一個還不行，還要兩個通通翻，再帶動一些小州，所以他覺得川普是沒希望了。

沈富雄分析說，佛羅里達到目前為止，其實拜登一直領先，從來沒有交叉過，但是拜登領先的幅度，有的時候是2%、3% 有時多一點5%、6%，現在又緊一點，也差不多有3%。最近一次全國性民調就是在調查這個，比較有份量的民調中心調查佛羅里達的民意，有6個民調通通拜登領先 ，而且他們領先的幅度就是2%到4%，雖然不多，但是非常的一致。

沈富雄接著表示，所以現在大家的結論就是，那一天美國大選票開出來，川普跟拜登贏的比例會是35比65，也就是1比2，所以拜登大概拿了佛羅里達，那交換就是川普大概拿到德州，現在兩人也拉得非常近了。

沈富雄認為，川普不要去妄想拿佛羅里達，最近他最壞的消息是維吉尼亞翻盤了，維吉尼亞本來就是4個南部的州，本來都是川普的，維吉尼亞卻翻盤給拜登了。第二個就是俄亥俄州，本來是川普的，現在俄亥俄州是平盤，但俄亥俄州最後變成拜登的可能性不小。也就是他講輸150、140、160，不過他私下有跟朋友說，兩人差距不只150。

(中時新聞網)