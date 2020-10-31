近年許多民眾會將毛孩當自己親身骨肉來養，但對於其的身後事，往往很少人去考量，對此，基隆市議員張秉鈞於議會質詢時指出，許多人將寵物當孩子養，視為家人，毛小孩的生老病死及權益相對受重視，並建議市府增設火化等寵物殯葬設施與自然葬區，供飼主一個最體貼友善的追思流程。

基隆市一向最挺毛小孩，連市長林右昌都是知名的毛孩控，更曾在碧砂漁港辦理「基隆市狗狗森友會」等大型友善活動，提供各位毛小孩的家長，可以親身參與各種友善寵物趣味遊戲、寵物健康諮詢、檢疫犬表演、犬隻行為介紹、TNR絕育推廣、野生動物保育及生物多樣性宣導等，當天林右昌也牽著一隻黃金獵犬跑了一圈，並允諾任內年年辦理，讓有毛小孩的家庭能夠一起參與。

產發處動物保護防疫所當時也表示，近年基隆積極打造基隆市成為友善動物城市，希望成為北北基標竿，積極推動友善動物政策，基隆市動物保護防疫所106年率先達成「零安樂死」目標，更啟動寵物銀行動物收容所整建工程，希望能使民眾獲得正確飼養寵物觀念及作法，以實際行動來關懷生命。

張秉鈞指出，自己也很認同市府珍惜毛寶貝的想法，但他希望能考慮的更廣、更多，包括早期死貓掛樹頭、死狗放水流的不環保方式早不被接受，所以寵物死後的遺體處理，許多縣市都已陸續規畫寵物殯葬設施與自然葬區，台北及新北更提供多年的火化及樹葬服務，期盼市府可以規置設置火化等寵物殯葬設施與自然葬區，提供寵物殯葬服務，滿足飼主處理毛小孩後事與追思的需求。

(中時 )