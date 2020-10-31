基隆市中山區德和里的里民會堂，竟然設置在二樓，讓在地不少長輩每次辦活動都爬的氣喘噓噓，更有老人家因為要爬樓梯，就乾脆缺席不去，對此市議員張秉鈞於30日在議會質詢時，希望市府可以協助增設電梯，已滿足長輩需求。

張秉鈞指出，現在中山區德和里里民會堂在2樓，但此里65歲以上就有高達1099位，每次不論是參加活動或者是選舉投票，都相當不方便，他建請市府民政處可以幫忙爭取電梯，照顧基隆市的長輩。

(中時 )