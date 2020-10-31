基隆「這處」里民會堂在二樓？讓1099位基隆老人爬到喘不過氣 09:502020/10/31 中時 吳康瑋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 基隆「這處」里民會堂在二樓？讓1099位基隆老人爬到喘不過氣，市議員張秉鈞要求市府協助增設電梯。（張秉鈞提供／吳康瑋基隆傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 基隆市中山區德和里的里民會堂，竟然設置在二樓，讓在地不少長輩每次辦活動都爬的氣喘噓噓，更有老人家因為要爬樓梯，就乾脆缺席不去，對此市議員張秉鈞於30日在議會質詢時，希望市府可以協助增設電梯，已滿足長輩需求。 張秉鈞指出，現在中山區德和里里民會堂在2樓，但此里65歲以上就有高達1099位，每次不論是參加活動或者是選舉投票，都相當不方便，他建請市府民政處可以幫忙爭取電梯，照顧基隆市的長輩。 (中時 ) #會堂 #里民 #長輩 #活動 #市府 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 這種廢渣還救？男酒醉路倒急診後盧轉院 歪理由醫氣炸 20:372020/10/30 生活 族群歧視？原住民租借活動中心屢遭回絕 17:552020/10/30 生活 國光里大小鬼來搗蛋 里長變「南瓜」 21:202020/10/30 寶島 賣厝阿明：買車位、租車位 到底哪個CP值高？ 09:002020/10/31 房產達人 徐若瑄自豪嫁對人 結婚7年天天熱戀 04:102020/10/31 娛樂新聞 環島郵輪不同視角玩台灣 04:102020/10/31 《旺來報》 28歲迪麗熱巴「瘦到臉崩」 無P真面目現形嚇壞網友 00:032020/10/31 娛樂 搶救卓蘭老榕樹 褐根病治療進入維護階段 14:112020/10/30 寶島 雙標刀在手 羅智強嗆黃國昌NCC打手 04:102020/10/31 政治要聞 臺北溫泉季 創近5,000萬商機 04:102020/10/31 產業特刊 寶島熱門新聞 「差點騎不出來」騎士盼楊梅交流道增設機車專行道 - 寶島 梧棲仲夏之夜音樂會 壓軸場31日登場 - 寶島 2020台灣科普環島列車抵嘉 學子搭火車玩科學 - 寶島 疑因號誌標示不明 龍潭2轎車雙雙逆向不自知 - 寶島 基隆「這處」里民會堂在二樓？讓1099位基隆老人爬到喘不過氣 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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