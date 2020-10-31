罷免高雄市議員黃捷的行動仍持續進行中，「鳳山清捷行動本部」在9月25日宣布二階段正式啟動，「罷免黃捷-鳳山清捷行動本部」今天也在粉專公布最新進度，預計11月20日就會送到高雄選舉委員會，為因應第二階段中選會有可能的剔除，目前還沒達到4萬份，請大家幫忙宣傳。

罷捷發言人徐尚賢在臉書粉專直播時，質疑黃捷「假借性別平等之名，行擾亂社會之實，玩弄人民於股掌之上」，這就是黃捷現在在做的事，性別要平等本身沒有問題，但有問題的是黃捷濫用所謂性別平等的觀念，來綁架社會大眾，為自己的胡作非為建立保護傘。

徐尚賢表示，鳳山清捷隊非常尊重同志好朋友，但相對的也非常希望不是同志的人民能夠被尊重，黃捷口中所謂的彩虹城市就是同性戀城市，所謂的彩虹地景就是同性戀專區，黃捷表示高雄要發展彩虹產業，也就是要發展同性戀產業，試問這樣的作法有尊重不是同性戀的人民嗎？

「罷捷」總部也提及「罷捷」第二階段的進度，預計11月20日就會送到高雄選舉委員會，具體的數量，近日就會計算出來，也會在粉專跟大家分享，但目標還是4萬份，目前也還沒達到4萬份，剩下20多天就要送出，請大家在這段時間幫忙宣傳，告知更多人，還沒連署的請幫忙連署一下。他們也會盡可能做到地毯式擺攤，讓大家可以在鳳山各地、重要的路口、各個角落、看到「鳳山清捷隊」的身影。

網友回應說：「我很好奇，黃捷身為鳳山的議員，她一個禮拜到底待在鳳山幾天？」、「加油加油清捷成功。」

(中時新聞網)