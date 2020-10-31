華山基金會安樂天使站自民國99年成立，屆滿十週年，在地累積服務近200位弱勢長輩，為感謝在地義工、善士的長期協助，特於30日上午9點，於基隆市私立安琪兒幼兒園舉辦「十週年感恩茶會」，邀請老小寶貝一起闖關同樂，分享歷年服務感動。

活動當天，因萬聖節將至，特別到長年支持與認同的「基隆市私立安琪兒幼兒園」，小朋友們大玩變裝，扮演10位老寶貝的一日守護小天使，在園區內體驗套圈圈、平衡傳球、丟接飛盤及拼圖等遊戲，老小寶貝們各個使出渾身解數，發揮專注力、行動力及腦力，分工合作展現絕佳默契，過關斬將順利闖關成功。

華山指出，小天使們現場也帶來多首熱歌勁舞，炒熱現場氣氛，讓長輩提前感受萬聖節的歡樂氣氛。「陪伴是一種支持，也是一種治療」，期盼各界一起加入愛老人的行列，共同守護孤單的背影。

華山基金會秉持「在地老化」、「社區互助」、「補不足」理念，長期免費提供在地三失（失依、失能、失智）老人到宅服務，包含關懷訪視、原床泡澡、陪醫、護甲、年節關懷等服務，期盼建立社區互助自助模式，讓社區居民主動關心及協助社區長輩，歡迎在地鄉親用行動支持「愛老人」。

萬聖節變裝不搗蛋小天使，華山10年來堅持送愛老寶貝。（華山基金會提供／吳康瑋基隆傳真）

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