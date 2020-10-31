日前有媒體報導，一名正值青壯年的上班族，與新婚妻子正準備迎接新生命的到來時，卻被診斷出罹患肺腺癌末期且被醫師宣告僅剩下3個月壽命……；之後他與妻子協議離婚並忍痛拿掉了孩子，同時全心接受治療，在醫師的建議下使用多種自費藥物，從確診罹癌迄今，短短時間內已累計超過新台幣上百萬元，這絕非是一般家庭所能負擔！該則新聞標題名為：「癌友自費用藥成常態，32歲新婚男為治療妻離子散」，看了頗令人震驚也感嘆：「只是為了活下去，竟需付出那麼大的代價？」

對此，小花平台保險顧問指出，一般罹癌之後，相關醫療費用突破百萬元並不少見，對於絕大多數家庭來說，不可謂不是天文數字，在生病痛苦之餘，還要煩惱巨額醫療費用負擔，豈不壓力山大？「及早做好風險保障規劃，才能更安心地接受癌症治療，也是不二法門！」

國人癌症自費用藥破千億元大關再創新高

根據國健署最新統計資料顯示，國內近10年來每年約有13萬人確診癌症，直到去（108）年罹癌人數更是逼近14萬人，加上癌症時鐘再度快轉，平均每4分42秒就有1人罹癌，不僅令人聞之色變依舊也是「最要命」的健康威脅，已連續38年蟬聯國人10大死因首席。

受此威脅下，癌症治療技術日新月異，加上標靶藥物的問世，無疑是癌症治療的一線曙光，確實國內癌症病患的存活率逐年上升，連帶影響癌症醫療支出明顯增多，其中健保治療癌症的醫療費用突破千億元大關，再創新高，尤以標靶藥物支出金額高達171.6億元最多、其次是化療藥物的86.8億元，占了近3成左右，另外荷爾蒙藥物也占有近1成、已花費超過29億元。

看了上面的數字後，值得注意的是，治療癌症的藥物只有少部分是健保給付，絕大多數需自付差額，以常見的標靶藥物來說，健保支出金額高達171.6億元，需由病患自行負擔部分應該相當可觀，對於升斗小民而言，可以說是一筆天文數字，無怪乎會有前言該新聞提及，因為罹癌竟需付出那麼大的代價！

趁年輕體況佳買足保障「免得後悔莫及！

癌症最可怕的地方，在於無法預先得知、經常無聲無息，且任誰也不敢保證自己不會得到癌症，可謂是一個隱形殺手！小花平台保險顧問提醒，鑒於年輕人罹患癌症的案例愈來愈多，似乎有漸漸年輕化的趨勢，有感人生無常，即便是口袋不夠深，也要做好醫療保障規劃轉移癌症風險；只是，保險可不是有保就好，像是應該選擇哪些保險、額度又是否足夠等，這些都是很關鍵的考量點。

「除了防癌險外，包括：實支實付型醫療險、重大疾病險、重大傷病險、失能扶助險等都可以用來保障罹癌風險，也足以應付零零總總醫療費用支出、填補缺口。」以下小花平台保險顧問提出2投保原則「面對癌症，切記及早投保、愈早生效尤其重要」：

原則1、不幸罹癌了，搞清楚3大保單保障大不同

首先，最重要的考量因素，建議優先選擇「一次給付型」的癌症險輔以搭配重大疾病險或是重大傷病險，雖說這3種險種都是用來對付癌症等重病的保單，但是以「一次給付型」的癌症險更具優勢，主要因其保障範圍含括初期癌症、原位癌在內，而重大疾病險或是重大傷病險則將原位癌排除在外，這是最大的差別。

(中時新聞網)