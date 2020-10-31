台灣全民健保的便宜與便利性屢獲世界各地讚譽，也是因為有全民健保，不必像美國人那樣擔心因病致貧。身為台灣人的你我，知道自己每年醫療保健支出多少錢？根據健保局統計資料顯示，國人每人就醫費用逐年成長中，以去（108）年來說，平均每人就醫費用為3萬2,185點（1點約等於0.9元）；其中，重大傷病、癌症、肝硬化、腎病或是需要仰賴呼吸器維生患者，其醫療利用率都較一般人高出許多。自即日起，只要下載由衛福部中央健康保險署開發的一款應用程式「全民健保行動快易通」並登入「健康存摺」，就能輕鬆查詢個人健康資料，包括：近3年的就醫次數、部分負擔金額、各醫療院所申請的健保點數及手術、用藥、檢驗等各項檢查資料。

在尚未開通「健康存摺」前，不少民眾對於個人正在使用的健保資源其實毫無概念，等到查閱就醫紀錄後，才驚覺原來全民健保帶來極大的助益、如此給力！

健保局統計：去年人均花費健保約3萬元

你也登入了「健康存摺」？據了解，因為政府實施實名制購買口罩，目前全台已有500餘萬人下載「全民健保行動快易通」並登入「健康存摺」，尤其值得注意的是，今（109）年8月甫上線新功能，整年度和單次個人就醫紀錄一目瞭然，不像過往健保點數會散落在各個單筆的就醫紀錄中，想要計算健保點數也不知從何算起。

只要看過醫院的收據就會發現，醫療費用不是以「新台幣」計價，而是以「點數」來計算。以往年1點0.9元估算，民眾將年度就醫點數乘以0.9，所得數值大約就等於該年用了全民健保多少錢；不過，另有例外狀況，包括：掛號費、自費就醫等就醫費用，因為屬於健保不給付範圍，就不會出現在「健康存摺」的就醫紀錄。

根據健保局統計資料顯示，國人每人就醫費用逐年成長中，過去5年內漲幅近2成左右，以去年民眾醫療使用率較高的疾病來說，其年度費用較一般人高出許多，像是重大傷病患者費用約為一般人的7倍、癌症和肝硬化患者約為一般人的6倍、洗腎患者約為一般人的20倍及仰賴呼吸器維生患者約為一般人的25倍。

衛福部指出，可能仍有許多人對於登入「健康存摺」一事還是「霧煞煞」，對此進一步說明，絕大多數民眾對於醫療成本是沒有概念的，等到登入「健康存摺」後，看到個人就醫紀錄上的醫療點數都感到很震驚，「希望透過就醫紀錄讓更多民眾了解，好好照顧自己的健康，其實就是幫助健保醫療資源得以永續經營並能發揮最大效用」；一言以蔽之，一旦身體健康出現問題，正是需要健保照顧的時候，也才能真正派上用場！

(中時新聞網)