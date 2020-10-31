「保險新制」自今（109）年7月1日正式上路以來，包括調降新契約責任準備金利率、調高死亡保障門檻、宣告利率平穩機制及契約服務利潤（CSM）不得為負數等，連帶影響不少保單因此漲價，其中又以終身型保險和儲蓄險受影響較大，相信不少民眾已感受到保費調漲的壓力；對此，金管會主委黃天牧日前出席立法院財政委員會答詢時指出，明（110）年新台幣或是外幣保單責任準備金利率沒有要調降、保費不會再提升，這無疑是打了一劑強心針，民眾也總算可以鬆口氣！

黃天牧：保單責任準備金利率維持今年7／1水準

據了解，新型冠狀病毒肺炎疫情持續肆虐全球，影響所及，市場利率不斷下降，金管會宣布，自今年7月1日起，調降新契約責任準備金利率，包括：新台幣保單調降1碼（0.25百分點）、美元保單調降2碼（0.5百分點）；不過，將其與市場利率相較，仍有1碼左右的空間沒有「足額」反映出來。

對此，國內有壽險業者建議自明年1月起，新契約責任準備金利率應該再調降至少1碼（0.25百分點），意即保費調漲幅度約為5％至10％……，但黃天牧卻持反對意見：「金管會考慮多數民眾心情感受及當前市場發展需求，已決定明年新契約責任準備金利率不再調降，目前暫時維持7月1日的水準。」

換句話說，明年壽險保費原則上會與今年下半年差不多，也就是民眾年底不用再急著投保，可以鬆一口氣了。

面對外界質疑 黃天牧有信心：「保險業撐得過！」

回絕了壽險業的建議後，另一方面，黃天牧正向看待保險業未來發展前景，面對近來新台幣強勁走升、美元持續偏弱的走勢，儘管目前避險成本大幅增加，他仍然充滿信心表示：「保險業可以安全度過難關！」

不過，黃天牧坦言，新台幣升值確實會增加國外投資，對於外界質疑聲浪也是其來有自，有鑑於此，目前金管會內部已做簡單的壓力測試，眼看保險業今年的利潤還不錯，加上淨值韌性增強，即便是日後新台幣持續升值，國內保險業仍有足夠的清償能力，「我有信心可以撐過去！」

(中時新聞網)