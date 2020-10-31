「立冬」即將到來，下周就是「立冬」了！「立冬」這一天在台灣有一個習俗，就是所謂的「補冬」，古人認為天氣寒冷，需要補充足夠的營養，才有體力迎接冬季的來臨。從另一個角度來看，冬季也代表著這一年即將步入尾聲、準備迎接新的開始；本周小花平台以此節日話題作為延伸，提醒讀者在此歲末年終之際，記得重新檢視自身意外、醫療、癌症、失能等人身保障額度是否買足了，再併同個人或是家庭財務狀況及風險承受度，隨時跟上進度做出適度的調整，好好除舊佈新一番，用全新的心情告別2020、迎接2021的到來！

定期保單健診一定得做，以免烏龍百出損及個人權益！

以下小花平台保險顧問提出，為防止「明天或是意外哪一個先來」的憾事，掌握好3準則定期檢視自身持有的保單、及早發現保障缺口在哪裡「哪裡有缺就補哪裡」：

準則1、先保「大」風險再保「小」風險

這裡所謂的「大」是泛指損失幅度大的風險，像是身故、重病或是失能等緊急、重大、不可逆的事故，此時如果有高保額的各式定期保險商品來銜接財務缺口，可以爭取在第一時間解決。至於所謂的「小」則是指常見的醫療費用，像是自行負擔住院費用或是其他雜項開支等，相較於前述的「大」風險，相對是比較承擔得起的。

(中時新聞網)