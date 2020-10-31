校園中如果出現年輕貌美的女教師，大概就鮮少有同學會想上課打瞌睡了吧？有位化名小花（Rebeca）的英文講師，擁有高顏值和火辣身材，在網路上小有名氣，最近她PO出一張穿著浴袍喝牛奶的照片，火辣的好身材再度讓網友噴鼻血。

小花經常在社群平台分享正向語錄，28日再度寫道：「女生活得精緻是本事！不管處在什麼狀況下，都該擁有夢想的權利。」照片中，她放下一頭淺棕色長髮，伸手拿起一個裝有奶製飲品的純白色馬克杯，沒想到身上的白色浴袍滑了下來，不僅露出性感鎖骨和香肩，一半美胸也見光，半圓弧形清晰可見，引起網友暴動，紛紛留言狂讚：「逼逼 太犯規」、「太性感了」、「老師，我需要臉盆接鼻血～～」、「超辣」等。

事實上，小花的背景大有來頭，在大學時期就擔任過展場模特兒，也是JKF女郎之一，但是她深知單靠外表沒辦法長久經營，繼續攻讀取得碩士學歷，轉型成為科大的兼任英文講師。

除此之外，小花還不斷進修解剖學、量子醫學、顱骨學、版畫、衝浪、股票、房地產等，並修讀催眠師的相關課程，可說是非常上進。

(中時新聞網)