成立時間比中鼎更早，但一直維持中型規模的富台工程，過去40幾年默默耕耘，竟在一次標案中引起市場側目，浴火重生後更想緊追政策腳步。

「中油第12蒸餾工場案子慘賠20億元，財務結構終於調整完畢，富台工程去年起新簽約案已達52億元，超過前3年平均的1、20億，接下來要化被動為主動，除了舊有穩定客戶，還會朝政府政策方向主動找案子。」富台工程董事長鄔時祥說，如果不是過去富台體質良好，恐怕躲不過棄標或業務一落千丈的業界揣測。

這是一筆可怕的帳！富台工程在2013年因急著突破成長，竟跟進中鼎工程的接案規模，以70億元拿下中油12蒸餾工場標案，硬生生比中油底標價格少了10億元，不只把中鼎擠了下來，讓業界看傻了眼，甚至質疑富台的估價能力。

逐步還債 評估案件更謹慎

中油第12蒸餾工場的教訓，讓富台上了一課。第一次承攬大型工程，卻搞不定包商業務，小包商太多就會控管困難，免不了趕工增加工時費用，又因種種因素導致工程逾期而被中油罰錢，在在是沉重負擔。所幸在2015年獲得彰銀主導的48億元的超額聯貸，並終於在2018年完成第12蒸餾工場。

「的確是富台為了搶標而造成的災難，」鄔時祥坦承，「無論是時機點、選案都是失敗的。」前任董事長林文章還因此把南港軟體園區6樓整層賣掉，以租代買來穩住現金流，讓股東們都很心痛。隨後，除林文章之外，前副董事長郭柏鋒也遭到內部檢討而暫離管理職，鄔時祥身兼董事長與總經理一職後，近年已接下更多設計案來彌平損失。

近5年來，富台靠著調整營運模式，逐漸把目光投注政府2025非核家園、綠能、循環經濟整體發展方向走，不再只依賴中油、中鋼、台塑發案，而是主動出擊研究更多備案投標，要為上市鋪路。鄔時祥說，10年前，富台股東們還捨不得上市，現在則轉向支持公司向外籌資，以利未來大型標案。

富台作為統包工程（EPC）公司，是從承攬小型設計、採購、建造的專案做起，多數案子規模落在1、20億元到50億元之間，同時開工承攬規模約150億元，比起資本額76億元的中鼎，業界視富台僅是一個「小中鼎」，但撐過這場風波，可說增強了實力；先後完成義竹太陽光電案場、李長榮化工小港廠、越南慶豐海防5號水泥廠系統等。

「我喜歡快點完成，又能快拿到錢的」，工程師出身的鄔時祥說，富台擁有統包能力，但強項更在設計能力與專案管理能力，近年需要補資金缺口，就靠最強的設計案。目前員工450人，工程師至少占了7成，過去兩年，平均工時是以前的1.2倍，但員工少有異動。

(中時新聞網)