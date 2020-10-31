川普的崛起，是運氣？還是實力？

從上億身價的地產大亨，到成功入主白宮！

川普到底如何崛起？幾度迭起迭落為何總能逆勢再起？

他是特立獨行的企業家，堅持心懷大事，使他成就非凡！

他狂妄自大、不按牌理出牌的言行，令他飽受非議。

以最好的準備，做最壞的打算，讓他能一路「橫行」前進。

看史上最具爭議的總統，再造逆襲傳奇？

「你的夢想有多大？放膽想、勇敢拚，世界就會讓出最大的路給你！」川普如是說。

傳奇川普，一生起伏跌宕，

無論打造川普商業帝國，還是爆冷門奪下總統寶座，

都展現出他非比尋常的致勝之道。

且看他如何不懼爭議履創驚奇，不斷透過逆襲創造傳奇！

理解川普，學習川普的逆襲精神，

是幫助你戰勝逆境、實現夢想的金鑰匙。

【精彩書摘】

唐納‧川普（Donald Trump），他是美國極具傳奇色彩的地產大亨，是美國夢的最佳代言人，也是備受爭議的億萬富翁。他在房地產開發的成就聞名全球，80 年代靠著開發豪宅美廈崛起，紐約有十數座以川普為名的大樓。在90 年代初期他一度跌落谷底，負債92 億美元，瀕臨破產，又一次次爬起，成為身價上億的地產大亨。勇於冒險的他，參選總統，是他最大的一次冒險。在媒體與民調的一片唱衰中，川普竟然逆襲成功，當選了第58 屆的美國總統！從地產大亨，搖身成世界強權的領袖，他是當選的美國總統中最富有、公職經驗最少、爭議最多的總統。

唐納‧川普，1946 年6 月14 日出生於美國紐約皇后區，不但具有軍校背景，還畢業於華頓商學院。出生在房地產世家的他將父親傳給他的事業發揮得淋漓盡致，很年輕的時候就把「川普」兩字打造成超級富豪的代名詞，他是川普集團董事長及總裁，也是川普娛樂休閒公司的創始人，在全世界經營房地產、賭場和飯店。一直以來，川普以富傳奇色彩的創富經歷和直言不諱的性格而聲名大噪。

正如脫口秀主持人賴瑞‧金（Larry King）的評價，「他是個傳奇人物，一生起伏跌宕！現在沒有低潮，未來只有高潮」。今日看似不可一世的川普，其事業拓展與他個人發跡的過程，並非始終一帆風順，但他卻能以略帶幽默的堅毅態度，因應事業上的起落。這本書讓我們看到了個性張揚的川普、一段段高潮跌起的商戰風雲、一個個充滿刺激的投資故事，向我們展示了川普的傳奇人生。透過本書我們能看到一個真實的川普，看到川普是怎樣工作，怎樣生活和如何思考的，又是如何與那些競爭者、反對者鬥智鬥勇，看到一個比你有錢還比你努力的人。本書側重描述其在地產事業上是如何一步步飛黃騰達的，更展現了他出色的市場觀察能力和危機處理的能力。川普從父親那裡學習到的傳統商業常識，對商業價值的認知，及其優越家族背景賦予他的眼界和知識，睿智果決的談判技巧，均在他的創業之路上逐一展現，印證了「美國夢」的實現。

川普用他的財富來證明自己是一名成功者，他說他的商業頭腦，他的錢財和他的職員都能夠證明這一點。在投入選戰的過程中，川普不斷用自己在商業上的優勢，去彌補從政經驗的不足，把自己塑造成了一個「真正的藍領富翁」，用他的經商奇才與智慧去展現他具備治理好國家的能力。

本書概括了川普的成功秘訣：毅力、觀察力、創造力和出色的應變與談判能力，但是最重要的是商人具備的直覺。讓你真切地看到這位天才企業家的致勝之道。他說要做，就要做出大成績！只要你堅持，你就無所不能。本書每一章講述他每一事業階段的故事及行事哲學，他能夠數次瀕臨破產，卻又屢屢起死回生，靠的就是這些訣竅。可以說，川普創造了美國式的神話，激勵著越來越多的人去實現自己的創業夢想。

「你的夢想有多大？放膽想、勇敢拚，世界就會讓出最大的路給你！」川普如是說。川普的競選主軸是「Make America GreatAgain ！」，一開始就是打著「讓美國再次變得更好」的口號參選，在貧富差距高漲的美國現況下，川普逆勢主張大減稅，目的是讓出走的美國企業願意回來投資，以「美國優先」為核心，把美國的經濟榮景再找回來！成功激起了美國選民期待改變的渴望，召喚了那些低收入、教育程度相對較低的中下階層白種男性的覺醒，勇敢站出來相挺，因為不管怎麼變，都比「維持現狀」要好。他告訴所有有夢想的人們，一定要目標高遠，做最好的準備，最壞的打算，堅持走自己想走的路，才能到達自己想去的地方。而他也確實身體力行這項信條，所以在他宣布參選美國總統時，當外界嘲笑他是「來亂的」，他卻能以實際行動證明自己想要成為美國最高領導者的決心，進而讓所有人再也不敢輕忽他這位政壇素人。

對川普而言，沒有所謂的參與獎，他要的是最後的勝利，他說：「如果無法獲勝，那我會認為所做的一切全都是在浪費時間。」他的目的始終都是贏得這場選舉，而不是只是為了好玩。他認為如果要下場就要盡力取勝，事情能做到最好就不要居於二流，遇事更不要抱持所謂的「志在參與不在得獎」的心態，因為第一這種心態容易阻斷人們激發出真正的潛能，第二是在現實世界中，可不是僅僅只要參與就會換來成功！真實世界只會因為你得獎才給予掌聲！如果川普當初參與總統大選只是抱持「參與學習」的心態，那麼你認為「Donald Trump」這個名字會在美國掀起一股旋風，最後入主白宮嗎？他曾說：「為了贏，我樂意去做任何事情，只要是合法的。」這種為了贏得勝利，而積極奮鬥的態度非常值得我們學習。川普曾說：「心懷大事並不會讓人生活更幸福，或更優越，但卻可以激勵你去獲得你所想的。在紐約房產界，這是一條適用的真理，因為跟你打交道的，都是業界厲害的人物。幸運的是，我願意跟他們打交道，與他們鬥智鬥勇，然後擊敗他們。」理解川普，學習川普，就是掌握成功之道。是幫助你戰勝逆境、實現夢想的金鑰匙。

如果你懷有夢想，如果你曾失敗過，如果你的事業剛剛起步，請你千萬別錯過本書。你可以喜歡他，也可以討厭他，但你不能無視他⋯⋯讓我們一起來感受川普的逆襲精神，揭開這位地產大王、媒體巨人、政治領袖背後成功的秘密！

(本文摘自《川普逆襲傳奇？成也川普敗也川普的真相揭密》/創見文化)

【作者簡介】

華人八大名師首席

王晴天

大中華區培訓界超級名師。馬來西亞吉隆坡論壇〈亞洲八大名師〉之首，世界華人八大名師首席講師，國際級課程B&U全球主講師。

2009年受邀亞洲世界級企業領袖協會（AWBC）專題演講。並於2010年上海世博會擔任主題論壇主講者。

2011年受中信、南山、住商等各大企業邀約全國巡迴演講。

2012年巡迴亞洲演講「未來學」，深獲好評，並經兩岸六大渠道（通路）傳媒統計，為華人世界非文學類書種累積銷量最多的本土作家。

2013年發表畢生所學「借力致富」、「自媒體出版學」、「人生新境界」等課程。

2014年北京華盟獲頒世界八大明師首席尊銜。

2015年於Beijing百年講堂對數百位華語培訓講師講授TTT 專業課程，獲得華語培訓界之最高評價，奠定了「大師中的大師」之地位。

2016與2017年持續成為「世界八大明師大會」首席講師。為知名出版家、成功學大師，行銷學大師，對企業管理、個人生涯規劃及微型管理、行銷學理論及實務，多有獨到之見解及成功的實務經驗。

2017年主持主講「新絲路視頻」網路影音頻道，獲得廣泛的迴響，成為台灣區知名的youtuber、主講〈改變人生的十個方法〉。

2018年結合24位弟子創辦魔法講盟，引進B&U、WWDB642、區塊鏈證照班等國際級課程，震撼全球華文培訓界！

2019年起新絲路視頻內容也更為多元，講授時空史地、孫子兵法、鳩摩羅什與金剛經、改變人生的十個方法等相關課程，為讀者開闢新視野、拓展新思路、汲取新知識。

2020年投入撰寫《賺錢學》與《自動賺錢機器》書籍並開發相關課程。

2021年主講〈真永是真〉的人生大課，為迷航人生提供真確的指引明燈！

傳奇還在持續……您將有緣親自聆聽晴天大師的智慧分享！

《川普逆襲傳奇？成也川普敗也川普的真相揭密》/創見文化

(中時新聞網)