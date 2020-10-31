唐納‧川普（Donald Trump），他是美國極具傳奇色彩的地產大亨，是美國夢的最佳代言人，也是備受爭議的億萬富翁。他在房地產開發的成就聞名全球，80 年代靠著開發豪宅美廈崛起，紐約有十數座以川普為名的大樓。在90 年代初期他一度跌落谷底，負債92 億美元，瀕臨破產，又一次次爬起，成為身價上億的地產大亨。勇於冒險的他，參選總統，是他最大的一次冒險。在媒體與民調的一片唱衰中，川普竟然逆襲成功，當選了第58 屆的美國總統！從地產大亨，搖身成世界強權的領袖，他是當選的美國總統中最富有、公職經驗最少、爭議最多的總統。

本書概括了川普的成功秘訣：毅力、觀察力、創造力和出色的應變與談判能力，但是最重要的是商人具備的直覺。讓你真切地看到這位天才企業家的致勝之道。他說要做，就要做出大成績！只要你堅持，你就無所不能。本書每一章講述他每一事業階段的故事及行事哲學，他能夠數次瀕臨破產，卻又屢屢起死回生，靠的就是這些訣竅。可以說，川普創造了美國式的神話，激勵著越來越多的人去實現自己的創業夢想。

【精彩書摘】

2004 年初，美國國家廣播公司（National Broadcasting Company，簡稱NBC）製作的真人秀節目《誰是接班人》（The Apprentice）在黃金時段開播，素來以房地產大亨形象出現在公眾視野的川普首度擔任了節目主持人，節目內容主要是讓來自美國各地應徵者中脫穎而出的十六位參賽者相互競賽，而在長達十五個星期的任務競賽過程裡，每週將有一名參賽者被淘汰，最終川普將從中挑選一位最合適的人才進入川普集團擔任助理，獲勝者不僅能得到一份年薪25 萬美元的工作，還能跟在川普身邊學習如何經營事業。

每一集六十分鐘的節目結束時，川普會與川普集團首席法律顧問羅斯（George H. Ross）、川普高爾夫球場營運長兼總經理柯普奇（Carolyn Kepcher）一起坐在大會議桌前面對參賽者，雖然節目是採用錄影方式製作，但是川普跟參賽者之間的對話卻完全沒有腳本，因此當他要求參賽者說明任務失敗原因，甚至詢問參賽者犯下何種錯誤、對於失敗有何領悟等可能令人難堪的問題時，儼然就是一位企業執行長質問部屬的過程，節目尾聲時，他更會對當集不適任的參賽者說出：「你被開除了（You’re fired）！」

《誰是接班人》的高收視率讓川普成為話題十足的人物，他在節目尾聲的招牌語「You’re fired」也成為傳頌一時的名言，因此衍生的周邊商品例如川普玩偶和虛擬遊戲亦是暢銷熱賣，最值得留意的是，根據統計，每回節目大約會吸引120 萬名的菁英人士收看，而節目首季就有7 萬人下載節目參賽者的應徵表格，這背後意味著人們對於川普的經商之道充滿探究興趣，對於他如何工作、如何思考更感到好奇。

事實上，川普有機會就會大肆暢談自己的成功之道，也曾出書分享他的奮鬥歷程與致富心得。川普認為經商或創業並沒有人們想像中的困難，很多人僅僅只是信守「訂立遠大目標並為此努力」的原則而功成名就，哪怕最後目標只實現了一部分，他們仍然能獲得一座小型的成功獎盃，所以想要實現個人理想或推動事業發展的人，首先要考慮的不是自己是否具備經商天賦，而是自己可以為了追求成功而付出多少努力。許多時候，一個有經商天賦的人或許對商業活動有高度敏感度，但這充其量就是比別人多一點「感知能力」而已，如果他欠缺努力，這種天賦並不能為他帶來實質幫助，反觀一個沒有經商天賦的人，當他願意投入精力奮鬥時，他依然能在商業競爭裡如魚得水。

很多人對於那些商業大老或成功人士會有種「天縱其才」的迷思，彷彿他們天生就是會做生意的料，但實際上有為數眾多的人都曾面臨過失敗，甚至一路跌跌撞撞並犯下錯誤後才站穩腳跟。在川普看來，所謂的學歷、年紀、目前的成就都不是侷限個人創造輝煌的絕對理由，當你想要「贏」的時候，就是去做一些能幫助自己成功的事，而不是先設下柵欄阻止自己前進，當然了，如果你相較別人具備更多的發展優勢條件，善用它們，你可以比別人早一點成功，就像川普從不諱言同樣是知名紐約地產開發商的父親給過他許多幫助，但如果他不夠聰明、不夠努力，沒有誰可以一輩子當個「靠爸族」。

曾有人問過川普相信「運氣」之說嗎？出乎意料的，川普的回答是他相信，並且自認非常幸運才有他父親這樣卓越的榜樣帶領他成長，但他同時也表示除非一個人贏得樂透首獎，否則不可能單純靠運氣致富，人們必須努力才能獲得財富，他也一直親身示範給所有人看，而且根據統計顯示，有將近86% 的富豪與成功人士都是白手起家，這意味著你我都有機會名列成功者榜單，只要你有勇氣實踐理想、挖掘自我潛能，而不是寧可永遠自我滿足，一有休閒時間就過於輕鬆怠惰。

對於很多人來說，追求事業表現與享受休閒生活最好能平衡分配，這樣既能維持生活品質，又不耽誤事業發展，但川普顯然有一套自己的想法，他不會安排那種專門去某地旅遊度假的休閒計畫，他認為自己從工作中可以獲得源源不斷的能量，所以並不需要特別放下工作事務就為了恢復精力，即便他在自家球場打高爾夫球時，也是一邊揮杆一邊想著如何修整場地讓球場更好，他甚至認為如果你不能從工作中獲得樂趣並充滿熱情，也許該考慮自己是否選錯了行業。

無論對工作或對事業，川普十分強調「熱情」，即便他成為了地產大亨也仍然熱衷於在世界各地推動開發案，在外人看來，他是為了賺進更多錢而四處奔波，但實際上他純粹是因為喜歡做生意的感覺，這就如同有人認為研究員日以繼夜地埋首工作很辛苦，研究員卻覺得沈浸在知識汪洋裡相當快樂，當你只是想透過工作和事業累積金錢，也就是把賺錢當作最終目的，你未必會從中感到快樂，有時還可能迷失自我，換言之，儘管金錢有時是幫助人們實現夢想最有效的辦法，但徒有金錢卻難以享受工作的樂趣，此時縱身事業就往往令人煎熬了，唯有對工作和事業滿懷熱情，才能幫助你取得真正的成功並且走得長遠。

很多人可能認為熱情和經商之道搭不上邊，川普卻把這一點視為重要信條，因為以他自己的經驗與事業成果都證實了一件事─沒有熱情，任何成功都無法長久。舉例來說，他經營房地產事業有順境有逆境，最慘時還一度瀕臨破產，但正因為他對興建漂亮建築物這件事充滿了高度熱情，他才能一次次挺過難關而不輕言放棄。那麼何謂熱情呢？就是規模非凡的熱忱，如果你想成就一番事業，並且對你推動的工作充滿熱忱，很自然就會產生一股不屈不撓的無形力量，無論情勢如何，你都能做好迎接困難的準備，不讓恐懼癱瘓自己，不斷勇往直前，直到成功。

在商場上，我們不乏看到那些高學歷、才華洋溢的人也會經商失敗，那些看似不起眼的角色反倒存活下來還取得成功，有些失敗潦倒之後卻還能東山再起重返榮耀，這些人依靠的都是對事業的一份熱情，川普認為要獲得對工作或事業的熱情，首先要評估自己的興趣，想想自己喜愛做什麼，問問自己：「我能不能把其中一種興趣衍伸為實際收入？我能不能構想出未來的成功藍圖？我有沒有實踐藍圖的基礎與能力？」當你仔細思考後，接下來就是採取實際行動，往往成敗的分水嶺就是那一股熱情，他認識許多滿腦子有好點子的人，但最終這些點子不是躺在書桌抽屜就是窩在他們的腦子裡，所以光有好計畫與好點子並不足以保證你能功成名就，你最終必須採取行動，付諸實行。

簡要來說，川普對於成功與致富的基本觀點，除了要探索自己興趣所在並投注熱情、勇於替自己設定遠大目標、付諸行動之外，還包括了要善於自省，他認為無論成敗都應自我總結經驗教訓，因為經驗的累積與智慧的沈澱必然能讓人從中學習到有用的事物。不可諱言地，在競爭激烈的商場上，包括川普在內有許多成功人士都樂於傳授生意經，但終究沒有人會無條件地助你一夜暴富，成功更沒有捷徑可走，而透過那些成功者的經驗心得，我們不僅能吸取到經驗和教訓，避免走冤枉路，分析他們的成功原因也能幫助我們有所成長，換言之，川普的成功模式或許無法複製，但他的成功關鍵卻能啟發思考。

(本文摘自《川普逆襲傳奇？成也川普敗也川普的真相揭密》/創見文化)

【作者簡介】

華人八大名師首席

王晴天

大中華區培訓界超級名師。馬來西亞吉隆坡論壇〈亞洲八大名師〉之首，世界華人八大名師首席講師，國際級課程B&U全球主講師。

2009年受邀亞洲世界級企業領袖協會（AWBC）專題演講。並於2010年上海世博會擔任主題論壇主講者。

2011年受中信、南山、住商等各大企業邀約全國巡迴演講。

2012年巡迴亞洲演講「未來學」，深獲好評，並經兩岸六大渠道（通路）傳媒統計，為華人世界非文學類書種累積銷量最多的本土作家。

2013年發表畢生所學「借力致富」、「自媒體出版學」、「人生新境界」等課程。

2014年北京華盟獲頒世界八大明師首席尊銜。

2015年於Beijing百年講堂對數百位華語培訓講師講授TTT 專業課程，獲得華語培訓界之最高評價，奠定了「大師中的大師」之地位。

2016與2017年持續成為「世界八大明師大會」首席講師。為知名出版家、成功學大師，行銷學大師，對企業管理、個人生涯規劃及微型管理、行銷學理論及實務，多有獨到之見解及成功的實務經驗。

2017年主持主講「新絲路視頻」網路影音頻道，獲得廣泛的迴響，成為台灣區知名的youtuber、主講〈改變人生的十個方法〉。

2018年結合24位弟子創辦魔法講盟，引進B&U、WWDB642、區塊鏈證照班等國際級課程，震撼全球華文培訓界！

2019年起新絲路視頻內容也更為多元，講授時空史地、孫子兵法、鳩摩羅什與金剛經、改變人生的十個方法等相關課程，為讀者開闢新視野、拓展新思路、汲取新知識。

2020年投入撰寫《賺錢學》與《自動賺錢機器》書籍並開發相關課程。

2021年主講〈真永是真〉的人生大課，為迷航人生提供真確的指引明燈！

傳奇還在持續……您將有緣親自聆聽晴天大師的智慧分享！

《川普逆襲傳奇？成也川普敗也川普的真相揭密》/創見文化

(中時新聞網)