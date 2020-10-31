終末之日

靈媒蘇菲亞．布朗關於世界與未來的預言

世界知名靈媒生平唯一末日研究及未來預言之作，精闢分析各大宗教、派別、寓言之末日信仰和崇拜，洞悉過去與未來的真觀遠見。

蘇菲亞．布朗不只是靈媒，她更是傳達存在於第四空間事實的大師。

－－卡洛琳．梅斯博士，《慧眼視心靈》作者。

宗教戰爭不斷，恐怖主義盛行，流行病毒肆虐，種族滅絕警鈴響起，氣候變遷詭譎等種種現況，都讓全世界惴惴不安、無法喘息，全人類迎來集體焦慮時代。

蘇菲亞．布朗以其馳名世界的靈視能力，望見世界動盪、地球存滅、人類興衰、靈魂去留等種種面向，用智慧和平靜談論最艱鉅的主題，回應了以下的大哉問：

✧未來一百年將會發生什麼事？

✧如果世界真的要終結，那麼我們的最後時刻將會發生什麼事？

任何想知道我們的生命終將何去何從的人，

本書都將為您開啟一扉前所未見的靈性旅程之門。

【精彩書摘】

這本書為什麼會在此時出現？請不要急於下結論，認為它出現的時間有某種急迫、非同尋常的意義。我向你保證，你在地球上的生命走向終結之前，你將有足夠的時間把這本書讀上不止一遍。

事實上，我將完成這本書放到自己的優先處理清單上有許多原因。隨著本書內容的展開，我將在它的章節中詳細討論這些原因，而其中最重要也是最明顯的一個理由：越來越多人問我，世界末日會在何時到來──比以往任何時候都要多。他們想瞭解什麼是基督的第二次降臨？我們應該在什麼時候開始尋找他？抑或他已經來臨了？敵基督已經到來了嗎？如果還沒有，他又會在什麼時候出現，會是誰？我們應該如何理解《啟示錄》中的文字？基督再臨、帶領信徒升天（被提）真的會發生嗎？按照諾斯特拉達姆斯的說法，敵基督彷彿就在我們之中；而馬雅曆法更特別指出世界會在2012年終結，這是真的嗎？如果不是，它的終結時刻又在什麼時候？那一刻會是什麼樣子？

大約西元前2800年，一塊亞述石板上鐫刻著這樣一句話：「我們的大地在最近這段時光中是墮落的。有很多跡象表明，這個世界正迅速走向終結。」

聖經《馬太福音》16章28節引用耶穌對他的使徒所說的話：「站在這裡的人，有人在沒嘗死味以前必看見人子降臨在他的國裡。」《馬太福音》24章34節：「這世代還沒有過去，這些事都要成就。」這兩句話被好些人認為是指耶穌會在使徒死前回歸。

(本文摘自《終末之日》/春光出版)

【作者簡介】

蘇菲亞‧布朗（Sylvia Browne，1936-2013）

紐約時報暢銷作家，也是世界知名的靈媒，出席過不計其數的媒體節目，是美國談話節目孟代爾秀（Montel Williams Show）和賴瑞．金秀（Larry King Live）的固定來賓，也是一名廣播節目主持人。

她以傑出的通靈力和對超心理學的深入研究而享有卓越聲譽。自三歲起就展現超凡的心靈能力，畢生從事靈媒的工作，個性自然不做作，說話幽默風趣，巡迴演講總是風靡大批觀眾。除了透過自身的天賦幫助人們瞭解生命意義，她在世時亦積極參與慈善活動，協助警方辦案。

在她的作品中，談論了人們應該如何意識到自己，改變自己的態度，珍愛他人和其他生命，認為行為和意圖定義了人們自身的靈魂。她覺得人類是被上帝所愛的，亦指出上帝確實存在，並且平等地愛著所有的人類和生命，不管他們是什麼種族膚色、宗教派別、精神信仰（包括無神論者、不相信上帝的人），都可以回歸到「彼岸」──天堂般的家園，從此生活在永遠的愛與安全裡。

【譯者簡介】

寒山

因慕寒山之名，故以此為筆名。最喜他與拾得的那段對話：

「世間有人謗我、欺我、辱我、笑我、輕我、賤我、惡我、騙我，該如何處之乎？」

「只需忍他、讓他、由他、避他、敬他、不要理他，再待幾年，你且看他。」

《終末之日》/春光出版

(中時新聞網)